La clínica donde Isabel Preysler ayuna se vuelve aún más exclusiva: así es la nueva villa privada donde alojarse

La clínica Buchinger Wilhelmi Marbella es uno de los secretos mejor guardados del wellness europeo. Un lugar donde el lujo no se mide en ostentación, sino en algo mucho más escaso: silencio, tiempo y discreción. Allí han acudido durante años algunas de las figuras más conocidas de la alta sociedad para someterse a sus célebres programas de ayuno terapéutico. Entre sus huéspedes más habituales se encuentran nombres tan conocidos como Isabel Preysler, su hija Tamara Falcó o el diseñador Palomo Spain. Ahora, ese universo ya de por sí exclusivo da un paso más allá. La clínica inaugura Casa La Mariposa, una villa privada dentro del complejo que promete elevar aún más el concepto de bienestar de lujo.

Casa La Mariposa no es un espacio cualquiera dentro de la clínica. Durante años fue la residencia privada de María Buchinger, hija del pionero del ayuno terapéutico Otto Buchinger. En esta casa, rodeada de jardines y con vistas al mar, la heredera de la saga estructuraba su día entre yoga, largos baños en la piscina y paseos por la naturaleza.

Hoy esa antigua vivienda familiar se transforma en una experiencia wellness única. La villa (de más de 660 metros cuadrados) cuenta con casa principal de dos plantas, pabellón independiente, sauna, jardín con piscina y varios espacios dedicados al movimiento, el descanso y los tratamientos.

Disponible a partir del 1 de julio de 2026, Casa La Mariposa está pensada para quienes buscan realizar su estancia en Buchinger con un nivel de privacidad todavía mayor.

Así es un día en la villa

La jornada comienza temprano y siempre en contacto con la naturaleza. Uno de los rituales habituales es el paseo matinal en grupo hasta el mar, una caminata suave que activa la circulación y despierta los sentidos.

De regreso a la villa, llega el momento de la calma: meditación, lectura o sesiones individuales de yoga o pilates que pueden realizarse directamente en la casa o combinarse con el programa de la clínica. Al mediodía, la cocina de Buchinger llega hasta la villa con uno de sus rituales más conocidos: la sopa de ayuno, acompañada de las infusiones y preparados que forman parte del método terapéutico.

Las tardes alternan tratamientos y descanso. Masajes, fisioterapia, consultas médicas o simplemente tiempo para desconectar en el jardín forman parte del ritmo pausado de la experiencia.

A diferencia de los programas tradicionales de ayuno, Casa La Mariposa introduce una novedad poco habitual en este tipo de retiros: la posibilidad de realizar la estancia acompañado de familiares, niños o incluso mascotas.

También es una opción pensada para huéspedes que, por su perfil público o profesional, necesitan un entorno especialmente reservado. Mientras algunos participantes siguen el programa terapéutico, otros acompañantes pueden disfrutar libremente de la villa y de su entorno natural.

El legado que continúa

La apertura de Casa La Mariposa llega además en un momento simbólico para el grupo tras el reciente fallecimiento de la doctora Françoise Wilhelmi de Toledo, figura clave en la evolución científica del método Buchinger.

Aunque no pertenecía a la familia de sangre, Françoise formaba parte del núcleo del proyecto tras casarse con Raimund Wilhelmi, nieto de Otto Buchinger. Durante más de cuatro décadas dedicó su carrera a investigar el ayuno terapéutico y a integrarlo en la medicina moderna, impulsando estudios internacionales y consolidando la reputación científica de las clínicas.

Hoy el proyecto continúa en manos de la familia, con sus hijos al frente de las sedes de Marbella y Alemania, manteniendo intacta una filosofía que combina ciencia, bienestar y equilibrio emocional.