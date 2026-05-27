España desafía las reglas y crea una ‘piel invisible de guerra’ que puede cambiar la estrategia militar definitivamente

España también es capaz de fabricar material de guerra que puede suponer un antes y un después en la forma de concebir batallas futuras. La empresa española Hispano Vema está desarrollando un tejido invisible militar capaz de evitar drones y cámaras térmicas que está siendo probado por los países de la OTAN para su próxima implantación. De momento, los resultados de los experimentos son satisfactorios y podría patentarse próximamente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este invento de España para la guerra.

Hispano Vema es una empresa española con una gran reputación a nivel mundial y que, según reza en su página web, se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas avanzadas en cuatro áreas clave: descontaminación NRBQ, sistemas logísticos y hospitales de campaña, tratamiento de aguas y sistemas de movilidad y telecomunicaciones. Ahora, se encuentra desarrollando un nuevo invento que puede marcar un antes y un después en la forma de hacer la guerra.

Hispano Vema está desarrollando un tejido de nula detectabilidad que puede ser invisible durante la batalla. Según informa la empresa, este tejido invisible militar está diseñado para «reducir prácticamente a cero» la capacidad de detección mediante cámaras térmicas, sensores infrarrojos, visores nocturnos y sistemas de reconocimiento utilizados por drones de última generación. Este proyecto ya se encuentra en fase avanzada de evaluación y varios países de la OTAN ya lo están probando para su futura homologación. «La homologación por parte de la alianza atlántica supondría un enorme impulso para el proyecto, permitiendo su incorporación progresiva en unidades de operaciones especiales y fuerzas de despliegue rápido», dice en el comunicado.

El invento de España para la guerra

Según indica la empresa, las primeras pruebas han sido realizadas en entornos boscosos, desérticos, montañosos, simulaciones urbanas y maniobras de infiltración táctica, tanto de día como de noche, y los resultados han sido «altamente prometedores». «El nuevo material desarrollado por Hispano Vema combina materiales compuestos avanzados con tratamientos específicos capaces de alterar la firma térmica y electromagnética del usuario o del vehículo sobre el que se aplica», ha indicado la empresa española en su página web, a la vez que también ha enumerado que esta tecnología permite dificultar enormemente la detección por parte de:

Cámaras térmicas

Sistemas infrarrojos

Sensores de reconocimiento aéreo

Plataformas de vigilancia autónoma

Drones tácticos equipados con IA

Equipos de observación nocturna

«La clave del sistema reside en su capacidad para reducir la emisión térmica detectable, lo que supone un avance significativo dentro del campo de la invisibilidad térmica aplicada al entorno militar», indican desde Hispano Vema, que hace especial énfasis en que las amenazas de las guerras futuras provienen cada vez más de sensores automatizados y drones capaces de identificar objetivos por temperatura corporal, movimiento o contraste electromagnético gracias a sensores térmicos, la inteligencia artificial, la detección infrarroja o las cámaras multiespectrales.

Además, la empresa ha informado en un comunicado que este tejido de camuflaje también podría emplearse en vehículos militares, equipos de reconocimiento, refugios tácticos, infraestructuras sensibles y sistemas móviles de vigilancia. «La versatilidad del material abre la puerta a un amplio abanico de aplicaciones futuras dentro del ámbito de la protección avanzada y la guerra tecnológica», informan desde esta empresa.

«España, que en los últimos años ha incrementado su presencia en programas tecnológicos militares internacionales, comienza a posicionarse como un actor relevante en segmentos altamente especializados de innovación táctica y sistemas de protección avanzada», cuenta en un comunicado donde la empresa resalta el papel que puede tener España en las guerras del futuro.