¿Cómo es el examen de Matemáticas de Selectividad 2026?

La Selectividad 2026 ya está a la vuelta de la esquina y una de las asignaturas que más preocupa a los estudiantes que estos días se preparan para los exámenes, como casi todos los años, es Matemáticas. Tanto si haces Matemáticas II como si optas por Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, el formato del examen tiene algunas claves que conviene tener claras antes de sentarte el día de la prueba.

No es una asignatura imposible, pero se sabe que es exigente. Y no sólo por el nivel, sino porque cada punto cuenta y cualquier despiste puede penalizar. Por eso, entender bien cómo es el examen de Matemáticas de la Selectividad puede marcar la diferencia. Además, este 2026 se consolida el modelo adaptado a la LOMLOE, que introduce cambios en el enfoque, con más peso en problemas prácticos y situaciones reales así que veamos qué novedades trae y cómo es la estructura de esta examen.

Cómo es el examen de Matemáticas en la PAU 2026

El examen de Matemáticas II sigue una estructura bastante definida. Tal y como se puede ver en algunos modelos oficiales que se pueden consultar en algunas universidades, consta de 4 preguntas, cada una valorada con 2,5 puntos, lo que suma un total de 10 y cada una de ellas corresponde a un bloque del temario:

Probabilidad y estadística

Álgebra

Análisis

Geometría

Un detalle importante es que no todas las preguntas son iguales. La primera suele tener un carácter más competencial y es obligatoria, mientras que en las otras puede haber distintos apartados con posibilidad de elegir entre opciones. Esto significa que el examen no es sólo de resolver, sino también de saber interpretar bien lo que te piden.

Cómo son los ejercicios

Una de las claves de la Selectividad 2026 es el tipo de ejercicios, ya que no basta con aplicar fórmulas de memoria. De este modo, por ejemplo, si se plantea un problema de probabilidad se deben calcular probabilidades en función de condiciones concretas. Lo mismo ocurre en análisis, donde no solo te piden derivar o calcular, sino interpretar funciones, estudiar crecimiento o incluso aplicar problemas a contextos como costes o distancias. Es decir, que los alumnos que en el examen de matemáticas de la Selectividad 2026 hay más contexto, más interpretación y menos ejercicios «de plantilla».

Qué entra en el examen de Matemáticas II

El contenido del examen sigue los bloques habituales del Bachillerato, pero conviene tener claro qué puede aparecer.

En general, el examen incluye:

Análisis : límites, derivadas, integrales y problemas de optimización

: límites, derivadas, integrales y problemas de optimización Álgebra : matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones

: matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones Geometría : vectores, rectas y planos en el espacio

: vectores, rectas y planos en el espacio Probabilidad y estadística: distribuciones y cálculo de probabilidades

Normalmente, el bloque de análisis suele tener bastante peso, aunque esto puede variar ligeramente según la comunidad.

Cuánto dura el examen y qué debes tener en cuenta

La duración habitual del examen es de 90 minutos, un tiempo que puede quedarse corto si no lo gestionas bien. Además, hay varios aspectos importantes que aparecen en los criterios oficiales:

Es obligatorio justificar los pasos, no solo dar el resultado

no solo dar el resultado Los errores de cálculo pueden restar puntuación

pueden restar puntuación La presentación y el orden también cuentan

también cuentan Las faltas de ortografía pueden penalizar

También se permite el uso de calculadora, pero con limitaciones ya que no puede ser programable ni permitir almacenar información.

Cómo es el examen de Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales

En el caso de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, el formato cambia un poco. Aquí el examen suele tener 4 ejercicios, donde:

Los tres primeros corresponden a bloques distintos del temario

En ellos puedes elegir entre dos opciones

El cuarto ejercicio no tiene elección y puede ser de cualquier bloque

Esto obliga a llevar todo el temario preparado, porque siempre hay una parte que no puedes esquivar.

Consejos clave para sacar mejor nota

Más allá del formato, hay algunos consejos que pueden ayudarte bastante el día del examen.

Asegúrate de dominar lo básico. Parece obvio, pero muchos fallos vienen de operaciones simples mal hechas.

Parece obvio, pero muchos fallos vienen de operaciones simples mal hechas. Practica ejercicios tipo. En Matemáticas, repetir modelos de examen es casi imprescindible para ganar soltura.

En Matemáticas, repetir modelos de examen es casi imprescindible para ganar soltura. Planifica los últimos días. No sirve de mucho estudiar todo el temario una semana antes si no repasas bien. Este año la Selectividad arranca el 2 de junio en casi todas las comunidades y el examen es el segundo día, de modo que todavía estás a tiempo de planificarte.

No sirve de mucho estudiar todo el temario una semana antes si no repasas bien. Este año la Selectividad arranca el 2 de junio en casi todas las comunidades y el examen es el segundo día, de modo que todavía estás a tiempo de planificarte. Entiende la teoría. No hace falta memorizarlo todo, pero sí saber por qué haces cada paso.

No hace falta memorizarlo todo, pero sí saber por qué haces cada paso. Revisa exámenes de otros años. Es una de las formas más rápidas de entender qué te puedes encontrar.

Ahora ya sabes cómo es el examen de Matemáticas de Selectividad 2026 y vemos que mantiene una estructura bastante clara, pero exige algo más que aplicar fórmulas sin pensar. Ahora se valora más la comprensión, la capacidad de interpretar problemas y la forma de explicar lo que haces. Y eso, aunque al principio cueste, también tiene una ventaja y es que si lo llevas bien preparado, es un examen que te puede salir muy bien.