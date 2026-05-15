Cuándo es la Selectividad 2026: calendario y fechas de los exámenes de la PAU por comunidades autónomas

Los alumnos de segundo de bachillerato se preparan estos días para las pruebas PAU que suelen llegar cuando arranca el mes de junio. La mayoría de comunidades autónomas suelen coincidir en las fechas de celebración aunque siempre podemos encontrar algunas excepciones, de modo que será bueno repasar cuándo es la Selectividad 2026 con el calendario y fechas de los exámenes de la PAU por comunidades autónomas.

Recordemos que estas pruebas de acceso a la universidad (PAU) son iguales para todos los alumnos con respecto a su comunidad, y es el requisito que sí i sí se debe cumplir en el caso de que al acabar el bachillerato, el alumno quiera hacer un grado en la universidad. Este año, como ya ocurrió el año pasado se esperan algunas novedades con respecto a las pruebas a las que se enfrentan los alumnos, aunque se mantienen las pruebas obligatorias para materias comunes como son literatura y lengua castellana, lengua extranjera, la materia específica en función del bachillerato realizado (por ejemplo matemáticas o latín) e historia o historia del arte y luego existe la posibilidad de examinarse de un máximo de cuatro materias adicionales con el fin de poder aumentar nota. Sin embargo, también es importante conocer bien las fechas de los exámenes de Selectividad 2026 de modo que los repasamos a continuación.

Fechas de la Selectividad 2026 en Andalucía

Andalucía repetirá prácticamente el mismo calendario que otros años. Los exámenes de la convocatoria ordinaria serán del 2 al 4 de junio, mientras que la extraordinaria quedará para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Los estudiantes pueden consultar además toda la información actualizada en el portal del Distrito Único Andaluz.

Cuándo es la PAU 2026 en Aragón

En Aragón tampoco habrá demasiados cambios con respecto al curso pasado. La PAU arrancará el 2 de junio y terminará el día 4 en convocatoria ordinaria. Después llegará la extraordinaria, prevista hasta el 2 de julio.

Calendario de la Selectividad 2026 en Asturias

Los alumnos asturianos tendrán que esperar algo más si van a la convocatoria extraordinaria. La fase ordinaria sí coincide con la mayoría de comunidades y será del 2 al 4 de junio, pero la recuperación se moverá hasta el 6, 7 y 8 de julio.

Fechas de la PAU 2026 en Baleares

Baleares mantendrá un calendario muy parecido al del resto del país, con la fase ordinaria entre el 2 y el 4 de junio y la convocatoria extraordinaria se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Cuándo son los exámenes de Selectividad 2026 en Canarias

Canarias volverá a desmarcarse un poco del calendario general porque la convocatoria ordinaria durará un día más. En concreto, las pruebas serán del 2 al 5 de junio. La extraordinaria queda fijada del 30 de junio al 2 de julio.

Calendario de la PAU 2026 en Cantabria

Cantabria mantendrá un calendario similar a la mayoría, con la convocatoria ordinaria de la PAU del 2 al 4 de junio y la extraordinaria quedará reservada para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Fechas de la Selectividad 2026 en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha irá algo más tarde que otras comunidades en la convocatoria ordinaria. Los exámenes se celebrarán del 8 al 10 de junio, mientras que la extraordinaria se repartirá entre el 29 y 30 de junio y el 1 de julio.

Cuándo es la PAU 2026 en Castilla y León

Los estudiantes de Castilla y León harán la PAU entre el 2 y el 4 de junio en convocatoria ordinaria. Después, la extraordinaria quedará fijada del 30 de junio al 2 de julio. Este año además se mantendrá el enfoque competencial en materias como Lengua y Literatura.

Calendario de la Selectividad 2026 en Cataluña

Cataluña volverá a separarse bastante del calendario general. Allí la Selectividad no empezará hasta el 9 de junio y terminará el día 11. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, será ya en septiembre, concretamente del 2 al 4.

Fechas de la PAU 2026 en Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, la PAU ordinaria se celebrará del 2 al 4 de junio. y la extraordinaria tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio.

Cuándo son los exámenes de Selectividad 2026 en Extremadura

La Universidad de Extremadura ya ha confirmado que los alumnos harán los exámenes ordinarios entre el 2 y el 4 de junio. Para quienes tengan que presentarse más adelante, la extraordinaria arrancará el 30 de junio hasta el 2 de julio.

Calendario de la PAU 2026 en Galicia

Galicia mantendrá el calendario habitual y las pruebas ordinarias serán del 2 al 4 de junio. Después llegará la convocatoria extraordinaria, prevista del 30 de junio hasta el 2 de julio. La CIUG además ya ofrece modelos de examen para practicar.

Fechas de la Selectividad 2026 en La Rioja

En La Rioja, las fechas apenas cambian con respecto a otros años. La convocatoria ordinaria será del 2 al 4 de junio y la extraordinaria se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio. Tengamos además en cuenta que se ha anunciado que algunas pruebas de mañana adelantarán horario para evitar el calor.

Cuándo es la PAU 2026 en Madrid

En el caso de Madrid, será una de las primeras comunidades en arrancar las pruebas de acceso a la universidad. Los alumnos comenzarán el 1 de junio y terminarán el día 4 en convocatoria ordinaria. La extraordinaria llegará justo después, entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Calendario de la Selectividad 2026 en Murcia

La Región de Murcia mantendrá las fechas comunes que seguirán muchas autonomías este año. Los exámenes ordinarios serán del 2 al 4 de junio y la extraordinaria se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio.

Fechas de la PAU 2026 en Navarra

Navarra sí tendrá una diferencia importante en la convocatoria extraordinaria. La ordinaria será del 2 al 4 de junio, pero la recuperación se adelantará bastante y tendrá lugar del 24 al 26 de junio.

Cuándo son los exámenes de Selectividad 2026 en País Vasco

En el País Vasco, la Selectividad arrancará el 2 de junio y terminará el día 4 en convocatoria ordinaria. Después, la extraordinaria seguirá el calendario más habitual y se hará del 30 de junio al 2 de julio.

Calendario de la PAU 2026 en Ceuta

Ceuta celebrará convocatoria ordinaria del 2 al 4 de junio y la extraordinaria se celebrará desde el 30 de junio hasta el 2 de julio.

Fechas de la Selectividad 2026 en Melilla

Y por último, los estudiantes de Melilla también seguirán el calendario de ka mayoría para la Selectividad 2026 con convocatoria ordinaria del 2 al 4 de junio y la extraordinaria del 30 de junio hasta el 2 de julio.