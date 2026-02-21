Es oficial y Madrid lo ha confirmado: los cambios que te afectan si vas a hacer la PAU este año

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado los cambios que se implementarán en la PAU 2026, la prueba de acceso a la universidad, adaptándose a la normativa estatal de 2024. La principal novedad es de carácter jurídico: la regulación de la prueba pasará a formalizarse mediante decreto, elevando su rango normativo y reforzando la seguridad jurídica del proceso.

La PAU 2026 mantendrá su formato en dos fases: una obligatoria de acceso y otra voluntaria de admisión. La fase de acceso servirá para calcular la nota de admisión a la universidad y seguirá incluyendo Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II y la materia específica obligatoria de la modalidad cursada en segundo de Bachillerato. Por su parte, la fase de admisión permitirá examinarse de hasta tres materias adicionales e incluso de una segunda lengua extranjera.

Novedades de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid

Los exámenes combinarán preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas, pero al menos el 70 % de la puntuación total deberá provenir de cuestiones abiertas o semiconstruidas. Este cambio busca dar más peso a la capacidad de análisis y razonamiento de los estudiantes frente a la memorización de contenidos. En cuanto a la calificación, las notas se expresarán en múltiplos de 0,1, en lugar de 0,25, y los modelos de examen incorporarán cerca del 70 % de los criterios planteados por la CRUE. Las fechas de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid serán las siguientes:

Matrícula ordinaria : 13 al 19 de mayo

: 13 al 19 de mayo Convocatoria ordinaria : 1, 2, 3 y 4 de junio

: 1, 2, 3 y 4 de junio Reserva ordinaria : 5 de junio

: 5 de junio Matrícula extraordinaria : 18 al 24 de junio

: 18 al 24 de junio Convocatoria extraordinaria : 30 de junio, 1 y 2 de julio

: 30 de junio, 1 y 2 de julio Reserva extraordinaria: 3 de julio

Características de los exámenes

Los alumnos que se presenten a la PAU 2026 se examinarán de cuatro materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía, y una materia específica de la modalidad cursada en 2º de Bachillerato. En las comunidades con más de una lengua oficial, los estudiantes también deberán examinarse de Lengua Cooficial y Literatura II, elevando el total a cinco materias.

Los nuevos modelos de examen incluyen preguntas cerradas, semiabiertas y abiertas, garantizando que al menos el 70 % de la puntuación corresponda a las preguntas abiertas o semiabiertas. La Comisión Organizadora de la PAU de Madrid aprobó los criterios generales de corrección para la convocatoria de 2026.

Cada examen será un modelo único estructurado por bloques.

Se incluirán preguntas de respuesta cerrada, semiabierta y abierta, garantizando que al menos el 70% de la puntuación total corresponda a preguntas abiertas o semiabiertas.

Se mantendrá un grado de optatividad intrabloques de al menos el 50% de la calificación total.

Al menos un 20% de las preguntas tendrá carácter competencial.

En todos los ejercicios se valorará la capacidad expresiva y la corrección idiomática, teniendo en cuenta ortografía, coherencia, cohesión, gramática, léxico y presentación. Las deducciones por errores varían según la materia: en asignaturas generales la máxima deducción global será de un punto; en Lengua Castellana y Literatura II, hasta dos puntos; y en Latín II, Griego II y Lengua Extranjera II, hasta un punto. Se aplicarán adaptaciones específicas para alumnos con dislexia según la normativa vigente. La nota de cada ejercicio se promedia para obtener un valor entre 0 y 10, siendo 4 la mínima.

La nota de acceso a la universidad combina un 60 % de la media de 1º y 2º de Bachillerato y un 40 % de la calificación de la PAU, siendo 5 la nota mínima necesaria.

Nuevos gratos universitarios

El Grado en Humanidades Digitales ofrece una enseñanza integral en digitalización y visualización de fuentes históricas y literarias, estudio de los grandes modelos de lenguaje, uso de sistemas de geolocalización, preservación y difusión del patrimonio artístico y cultural en entornos virtuales o la gestión y análisis de bases de datos, entre otros muchos temas.

Por su parte, el Grado en Inteligencia Artificial se imparte en inglés en el campus de Leganés de la UC3M y en español en el campus de Colmenarejo, y está diseñado para formar profesionales con la capacidad de utilizar técnicas avanzadas de IA. El programa incluye fundamentos básicos en matemáticas, estadística y tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Grado en Matemática Aplicada tiene el objetivo de formar profesionales con una sólida base en matemáticas y una clara orientación hacia la resolución de problemas reales. Este programa combina la teoría matemática con su aplicación práctica, formando al alumnado para el desarrollo de modelos matemáticos.

Finalmente, cabe señalar que la Comunidad de Madrid ha sumado a IE Universidad Madrid a su amplia oferta académica de educación superior para el próximo curso 2026/27. «Ésta nueva universidad ampliará las plazas, titulaciones y áreas académicas del actual Centro de Estudios Superiores IE, continuando con su experiencia en el ámbito de la Administración de Empresas y del Derecho. Asimismo, incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología o Relaciones Internacionales, con el objetivo de reforzar su diversificación hacia el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En materia de investigación, prevé desarrollar un plan orientado a fortalecer su capacidad de creación y transferencia del conocimiento en emprendimiento, empresa, finanzas, economía, políticas públicas y las relaciones internacionales».