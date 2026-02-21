Si eres amante de un buen aperitivo, o de cosas que te sorprendan a la hora de tomar algo con los amigos o la familia en casa, Mercadona tiene lo que necesitas. Puede que si estos días hayas ido a una de sus tiendas no lo hayas visto, pero lo cierto es que la cadena valenciana ha incorporado a sus lineales un producto que está despertando el interés de quienes suelen recurrir a soluciones rápidas para aperitivos y comidas informales. Se trata del Untapán de pollo Hacendado, una crema refrigerada lista para consumir que llega con una rebaja respecto a su precio habitual. La tarrina de 180 gramos pasa de 2,15 euros a 1,90 euros.

Lo cierto es que se trata de un producto que no se ha promocionado demasiado. De hecho, es ahora cuando se promociona en redes aunque lleva ya varias semanas en tiendas. Primero en algunas de Valencia y luego ya, en todo el territorio. Se trata de un untable que quien lo ha probado, asegura que está delicioso porque sabe a pollo, pero que además lleva huevo y está elaborado con aceite de oliva. De este modo, no pretende competir con patés más tradicionales ni con cremas más elaboradas, sino ofrecer una opción cómoda para quien necesita algo listo sin complicarse. La textura suave y el formato ligero facilitan su uso, y eso explica que haya empezado a llamar la atención entre quienes buscan productos sencillos para reuniones informales, meriendas saladas o comidas rápidas entre semana.

Colas en Mercadona por la novedad deliciosa favorita de los amantes de los aperitivos

El Untapán de pollo Hacendado está pensado para abrir y consumir al momento. Es una crema elaborada a partir de carne de pollo marinada, con una base de salsa que combina agua, aceite, huevo y otros ingredientes que ayudan a conseguir la textura final. El resultado es un untable más suave que un paté clásico, por lo que funciona bien con tostadas calientes, colines o incluso verduras crudas si se busca una opción más ligera.

Uno de los motivos por los que está generando interés es que se adapta a situaciones muy distintas. Vale para preparar un canapé rápido, rellenar un sándwich frío o acompañar una tabla de aperitivos sin necesidad de cocinar nada. Su sabor neutro facilita combinarlo con tomate, pepinillos, lonchas de pavo o incluso con un toque de especias para darle más personalidad. Es un producto fácil de moldear a gusto del consumidor.

Además, su formato refrigerado permite tenerlo reservado para un momento concreto del día. No requiere preparación previa y se conserva bien, lo que añade un punto de comodidad para quienes buscan soluciones prácticas entre semana.

La rebaja de precio, clave en su éxito

Otra clave para su éxito o para que haya acabado destacando, es que aunque es una novedad, la podemos encontrar rebajada de 2,15 a 1,90 euros. En un momento en el que la compra semanal exige más cálculo que antes, estas pequeñas diferencias influyen. Dentro de la categoría de productos refrigerados para untar, su precio lo deja en una posición competitiva respecto a patés, cremas de queso o mezclas vegetales.

Ese equilibrio entre coste y utilidad diaria es lo que está haciendo que este untable gane protagonismo. Es fácil de incorporar a una comida rápida, funciona bien en un aperitivo y permite improvisar algo sin esfuerzo. Esa idea de tener un recurso siempre listo, incluso para visitas inesperadas, es parte de su atractivo.

Conservación y usos prácticos

El producto requiere refrigeración entre 0 ºC y 4 ºC y debe consumirse en un máximo de 48 horas una vez abierto. Es una recomendación habitual en este tipo de untables, ya que la textura y el sabor se mantienen mejor si el envase se termina en poco tiempo.

En cuanto a los usos, más allá del clásico pan tostado, el Untapán de pollo funciona bien como base para pequeños montaditos o mezclado con verduras picadas para crear un dip más completo. También se utiliza para dar un toque diferente a wraps fríos o para rellenar bocadillos cuando se necesita algo rápido pero sabroso. Incluso puede acompañar tortillas frías o platos sencillos que agradecen un extra de sabor sin añadir demasiada complejidad.

Un producto pensado para el día a día

No es una novedad que pretenda revolucionar el lineal, pero sí una opción que encaja en la manera en la que cada vez más hogares organizan sus comidas informales. Productos listos para consumir, asequibles y que permitan improvisar algo sin complicarse. Ahí es donde este untable encuentra su sitio y donde, poco a poco, está empezando a destacar así que si buscas algo nuevo que probar, nada como elegir este untable que además tiene un precio realmente económico que hace que muchos se lleven a casa más de una tarrina.