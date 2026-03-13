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Un buen descanso es el pilar de una vida sana. Fortalece el corazón, regula nuestro peso y equilibra el ánimo. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes dormir? El doctor José Manuel Felices ha revolucionado las redes sociales con tres consejos prácticos que prometen acabar con las noches en vela atacando directamente la fisiología de nuestro cuerpo.

Aunque «parecen brujería», tienen una base científica sólida para ayudarnos a conciliar el sueño de forma rápida y efectiva. El más sorprendente de todos: no te quites los calcetines para entrar en la cama.

El truco de los calcetines: ¿Por qué funciona?

Uno de los consejos que más ha llamado la atención es el uso de calcetines para dormir. Aunque pueda parecer contraintuitivo, calentar las extremidades es clave para enfriar el resto del cuerpo. Según explica el doctor Felices, calentar los pies ayuda a dilatar los vasos sanguíneos (vasodilatación).

Este proceso facilita que el calor interno se libere hacia el exterior, logrando que la temperatura corporal baje. «Tu cuerpo necesita frío para dormir», señala el facultativo. Al usar calcetines, enviamos una señal térmica al cerebro indicándole que es el momento de desconectar y entrar en fase de reposo.

«Engañar» al cerebro con el movimiento ocular

Además del truco térmico, el doctor propone una técnica física inmediata: cerrar los ojos y girarlos suavemente hacia arriba tres veces. Este sencillo gesto imita el movimiento natural que realizan nuestros ojos cuando entramos en las fases de sueño profundo.

Al hacerlo de forma consciente, estamos «hackeando» el sistema nervioso para que crea que ya estamos dormidos, facilitando que el cerebro «apague» el sistema de alerta.

El «seguro antiinsomnio» para perder el miedo

Para el doctor Felices, el mayor enemigo del descanso es la ansiedad que genera no poder dormir. Por eso, propone un ejercicio mental para las noches difíciles: dejar de mirar el reloj.

En lugar de calcular cuántas horas de sueño nos quedan, el médico sugiere puntuar cómo será nuestro rendimiento al día siguiente. «Probablemente le pongas un siete o un ocho; una nota no tan distinta a la de un día normal», afirma. Al aceptar que una mala noche no arruinará el día siguiente, perdemos el miedo al insomnio, relajamos la mente y, paradójicamente, terminamos durmiendo mucho mejor.