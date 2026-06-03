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La Fundación CRIS contra el Cáncer ha dado un nuevo paso en el desarrollo del proyecto impulsado en torno a la investigación del doctor Mariano Barbacid, al canalizar los 3,6 millones de euros recaudados mediante una campaña de crowdfunding hacia la empresa Vega Oncotargets donde ya no tiene acciones el investigador. El objetivo es iniciar la síntesis de los fármacos necesarios para avanzar en la traslación del hallazgo científico a ensayos clínicos en pacientes con cáncer de páncreas.

Este movimiento se produce en paralelo a la reciente revalidación por parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos del estudio sobre la triple terapia experimental contra el cáncer de páncreas desarrollado por el grupo de Oncología Experimental de Barbacid. Según la institución académica, la decisión de retirar inicialmente el artículo respondió exclusivamente a un problema administrativo relacionado con la declaración de conflictos de interés, sin que ello afectara a la validez científica del trabajo.

Una vez subsanado este aspecto formal, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha vuelto a publicar el estudio original, considerado idéntico al inicialmente difundido, sin modificaciones en sus resultados ni en sus conclusiones científicas.

Desde el entorno del investigador se subraya que la omisión de ciertos conflictos de interés se debió a circunstancias temporales vinculadas a la creación de la empresa Vega Oncotargets, cuyos coautores del estudio poseen participaciones accionariales. Según esta versión, el trabajo experimental se habría completado antes de la constitución formal de la compañía, lo que explicaría la falta de inclusión de dicha información en la publicación inicial.

El propio Barbacid ha defendido el carácter estrictamente administrativo del incidente y ha insistido en que la revisión del artículo no implica cambios en los resultados científicos, sino únicamente el cumplimiento de las normas de transparencia exigidas por la Academia. En este contexto, el investigador reitera que el objetivo final del proyecto es acelerar la llegada de esta triple terapia a ensayos clínicos en humanos.

El impulso económico procedente de la campaña de CRIS contra el cáncer, en la que participaron más de 80.000 donantes, permitirá financiar la actividad en una pequeña empresa biotecnológica encargada de desarrollar la síntesis de los compuestos necesarios. El objetivo es dotar al proyecto de capacidad técnica suficiente para avanzar hacia fases clínicas que evalúen su posible eficacia en pacientes.

El cáncer de páncreas continúa siendo uno de los tumores más agresivos, con alrededor de 10.500 nuevos diagnósticos en España en 2025 y una elevada mortalidad, muy cercana al número de casos detectados. La supervivencia a cinco años se sitúa en torno al 11%, lo que refuerza la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas en este campo.