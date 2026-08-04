Unos segundos mirando el eclipse pueden bastar para perder visión de forma permanente

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El 12 de agosto, España será testigo de un acontecimiento astronómico histórico, el primer eclipse total de sol visible desde la península en más de un siglo. Un espectáculo único que millones de personas querrán contemplar, pero que, si se observa sin la protección adecuada, puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Con motivo de este fenómeno, los especialistas de Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 40 centros en España, Andorra y Portugal, recuerdan que mirar directamente al sol, incluso cuando está parcialmente oculto por la Luna, puede producir una retinopatía solar, una lesión causada por el daño fotoquímico y térmico de la radiación solar sobre la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central, el detalle y la percepción de los colores.

«La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una lesión sin notar absolutamente ninguna molestia en ese momento. El daño suele manifestarse horas o incluso uno o dos días después, cuando ya se ha producido», explica el Dr. José María Ruiz Moreno, especialista en retina de IMO Grupo Miranza Madrid.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual (escotoma), visión borrosa, pérdida de agudeza visual, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores. En algunos pacientes pueden mejorar parcialmente con el tiempo, pero actualmente no existe un tratamiento capaz de revertir el daño cuando este afecta a los fotorreceptores de la retina.

Las gafas de sol no sirven para mirar un eclipse

Los oftalmólogos insisten en desmontar uno de los errores más frecuentes. Ninguna gafa de sol convencional, ni siquiera las de máxima categoría de protección, es segura para observar directamente un eclipse.

«La única forma segura de contemplarlo es utilizando gafas específicas para observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Cualquier otro método, por oscuro que parezca, sigue siendo peligroso para la retina», señala la Dra. Lucía Galletero.

Las gafas homologadas incorporan un filtro de polímero negro metalizado capaz de bloquear el 99,999% de la luz solar, así como la radiación ultravioleta e infrarroja. Los especialistas recomiendan comprobar que llevan visible la referencia ISO 12312-2, el nombre del fabricante y el número de lote, además de asegurarse de que no presentan arañazos ni deterioros.

Cuidado con los métodos caseros para observarlo

Se han extendido numerosas teorías y soluciones caseras con las que las personas piensan que pueden observar el eclipse sin ningún problema, como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CDs, DVDs, gafas de esquí, filtros polarizados o gafas de sol convencionales. Sin embargo, los especialistas de Miranza advierten de que no ofrecen ninguna protección frente a la radiación solar.

Además, mirar el eclipse a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos puede llegar a ser todavía más peligroso, ya que estos dispositivos concentran la luz y multiplican el riesgo de lesiones oculares graves.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los especialistas recomiendan una serie de pautas para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo la visión: