Leve respiro de las temperaturas ante lo que vendrá después: la AEMET y Jorge Rey coinciden en el pronóstico

La AEMET y Jorge Rey coinciden en el pronóstico, llega un leve respiro de las temperaturas ante lo que puede pasar después. Es importante estar preparados ante un cambio de tendencia que parece que nos recordará lo peor del verano, en especial, si tenemos en consideración lo que podría pasar en unos días en los que quizás tendremos que visualizar un importante cambio. Lo que nos estará esperando se convertirá en una auténtica pesadilla, sobre todo si descubrimos lo que puede pasar en breve.

Los expertos en el tiempo piden que no nos confiemos. Vivimos unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Será el momento de conocer lo que dicen los expertos que puede pasar después de estas olas de calor que han dejado al país con una incertidumbre enorme. En especial si descubrimos lo que nos esperará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Agosto es el mes por excelencia de unas merecidas vacaciones, pero también fiestas para las que tenemos que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo.

La AEMET y Jorge Rey coinciden en el pronóstico

Jorge Rey se ha convertido en uno de los meteorólogos más jóvenes de nuestro país. Pese a no haber terminado la ESO en su día con la llegada de Filomena se convirtió en toda una sensación. Fue capaz de usar los métodos tradicionales para descubrir en primera persona lo que podría pasar.

Desde entonces ha hablado alto y claro desde sus redes sociales, siendo uno de los mejor se adapta a nuestras necesidades. Es por ese motivo por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia.

La manera de predecir el tiempo va cambiando por momentos y cada vez más, necesitamos escapar de las estadísticas y volver a ese pasado en el que la propia naturaleza nos indicaba, antes que los mapas lo que podría pasar. Jorge Rey usa el sistema de las Cabañuelas, radicalmente diferente a los métodos más científicos de la AEMET.

Pese a las diferencias, han conseguido coincidir en lo que pasará después de estas olas de calor que hemos tenido. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos espera, con la ayuda de un pronóstico que pone los pelos de punta.

Leve respiro de las temperaturas ante lo que vendrá después

Lo que vendrá después de este leve respiro de las temperaturas puede dejarnos en shock. En España nos preparamos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Es momento de ver qué nos depara la previsión del tiempo que puede tirar por tierra nuestros planes de agosto.

Tal y como nos explica desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, también habrá nubosidad baja a primeras horas en otros puntos del norte, del litoral mediterráneo y del bajo Ebro con tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en interiores del tercio oriental y montañas del centro y norte, con probables chubascos y tormentas en montañas del cuadrante nordeste que podrían ser localmente fuertes en la Ibérica y el entorno pirenaico. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente atlántica y nordeste de Cataluña, con un predominio de los descensos en el resto de regiones mediterráneas así como en el Cantábrico, alto Ebro y Canarias. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este peninsulares, Canarias y Baleares. Las mínimas en general no experimentarán cambios, manteniéndose las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Las alertas estarán activadas: «Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular amainando en Alborán. En general, viento flojo en el resto, predominando la componente este en el Levante, la norte en el norte peninsular y Baleares y la oeste en el resto. Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que pueden afectar al sur del valle del Ebro. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán e interior peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias».