El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza este 2 de agosto de 2026, con temperaturas en ascenso, especialmente en las mínimas, alcanzando valores notablemente elevados. El viento será flojo, variable en las primeras y últimas horas, ganando fuerza por la tarde en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos despejados con nubes a la vista

El cielo de Zaragoza se despertará despejado, aunque conforme avance el día se cubrirá de nubes. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en unos agradables 23 grados, al tiempo que la brisa del sureste soplará a unos 10 km/h, proporcionando un aire fresco. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica podría rozar los 39 grados, dejando el ambiente algo pesado, especialmente con la humedad que alcanzará su máximo en la tarde.

Ya por la tarde, en la que la termómetro subirá hasta un cálido 39 grados, hay margen para algún chaparrón disperso, aunque las probabilidades son escasas. La noche regalará un respiro con temperaturas más suaves, en torno a los 27 grados, mientras el sol se despida a las 21:19. No se prevén lluvias significativas durante la jornada, pero será recomendable disfrutar de esta luminosidad antes de que el cielo decida revestirse de nubes.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un ambiente de incertidumbre: el cielo, cubierto por una densa capa de nubes, anticipa un tiempo revuelto que alterará la rutina habitual. Un viento fuerte comienza a soplar, haciendo ondear los árboles y levantando polvo en las calles, mientras los habitantes se preparan para una jornada inestable.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando hasta 20°C, pero la tarde promete ser más complicada con la llegada de lluvias y un descenso térmico notable, haciendo que la sensación baje a 19°C. Ráfagas de viento superiores a 30 km/h y una humedad que supera el 70% podrían hacer que salgan unos paraguas. Es un día para recordar sacar abrigo y estar listos para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo algo nuboso y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36 grados. El cielo estará algo nuboso durante la tarde, con una leve brisa que mantendrá un ambiente agradable, aunque se registran posibilidades de lluvia muy bajas.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, con un ambiente tranquilo propicio para las actividades diarias. Aprovecha para dar un paseo por el parque o descubrir algún rincón de la ciudad, disfrutando de este tiempo apacible.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET