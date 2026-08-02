Las sicavs de los inversores españoles más ricos no acudieron a la salida a Bolsa en junio de SpaceX, el conglomerado de satélites, cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, fundador también de Tesla y el hombre más rico del mundo. Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, Alicia Koplowitz, la familia March y la familia Del Pino, cuatro de los mayores inversores de España, han comunicado a la CNMV tener cero acciones de SpaceX en sus respectivas sicavs a cierre de junio.

SpaceX salió a la Bolsa de Nueva York el 12 de junio y consiguió atraer 75.000 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor OPV de la historia. La firma espacial de Musk vendió 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares. En estos momentos está perdiendo más de un 30% al cotizar por debajo de los 110 dólares.

Pero los ricos españoles no declaran tener una acción de SpaceX a fecha 30 de junio. Gesprisa, el vehículo inversor que preside Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, ha cerrado el primer semestre del año con un patrimonio de 1.939,7 millones de euros, por lo que el incremento del valor de sus inversiones ha sido extraordinario en lo que va de año, puesto que cerró 2025 con 1.544 millones.

Pero a ello no ha contribuido SpaceX, la salida a Bolsa del año o de la década. Gesprisa ha entrado durante el semestre en empresas como Intel, Samsung o ARM Holdings, y ha aumentado su participación en otras como Taiwan Semiconductor Manufactures, donde ahora acumula algo más de 121 millones de euros de inversión.

En el semestre, Palatchi ha salido de Eli Lilly, Oracle o Deutsche Bank y Palantir. Su sicav invierte el 93% de los fondos en renta variable.

Alicia Koplowitz

Morinvest, la sicav de Alicia Koplowitz, ha cerrado el semestre con un valor de 620 millones de euros, por debajo del cierre de 2025, 2024 y 2023. Koplowitz, ex dueña de FCC junto a su hermana Esther, diversifica sus inversiones entre productos de deuda de países, de empresas y acciones en Bolsa.

Lo más significativo del semestre es el incremento de la inversión, de nuevo, en la Berkshire Hathaway, el conglomerado empresarial de Warren Buffett. Esta es siempre una de sus inversiones más seguras y recurrentes, pero en 2024 vendió todos sus títulos.

Morinvest no ha acudido a la salida a Bolsa de SpaceX ni tampoco en los veinte días siguientes. La sicav sufrió el descalabro a principios de 2025 de Nvidia, donde tenía invertidos casi 10 millones de euros, por la aparición de su rival chino DeepSeek.

Familia March

La familia March, dueña de Banca March, tiene varias sicavs. Cartera Bellver se ha revalorizado en estos seis primeros meses del año hasta 577 millones de euros (cerró 2025 en 481 millones). Como el caso de Koplowitz, Cartera Bellver diversifica sus inversiones entre renta fija y renta variable, sin que haya incorporado SpaceX a su portfolio de inversiones al menos hasta el 30 de junio.

Igual que Torrenova Inversiones, otra de sus sicavs, la más importante, con un saldo a cierre del semestre de 1.269 millones de euros. Durante el semestre ha entrado en IAG, E.ON, Telefónica e Iberdrola y ha salido de Cepsa, Vincci o Qualcomm.

Familia Del Pino

Allocation, la sicav de la familia Del Pino, sin Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, que tiene su propio vehículo inversor radicado fuera de España, también se ha revalorizado de manera importante en el semestre. Ha cerrado junio con un saldo de 823 millones de euros, por encima de años anteriores.

Allocation apenas invierte en renta variable, y las únicas aportaciones a su cartera durante el semestre han sido Naturgy y Telefónica.