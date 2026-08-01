Dubái ofrece una bonificación de 700 euros a los residentes que traigan amigos ante el desplome del turismo

El Gobierno de Dubái ha puesto en marcha una nueva iniciativa para impulsar el turismo, ofreciendo ventajas valoradas en hasta 700 euros a los residentes que inviten a amigos o familiares. Según explica el portal oficial del Gobierno de Dubái, quienes vivan en la ciudad y animen a sus seres queridos a viajar entre el 20 de julio y el 31 de octubre podrán acceder a beneficios superiores a 3.000 dirhams (unos 716 euros). Entre las recompensas se incluyen noches de hotel, experiencias gastronómicas y entradas para atracciones turísticas.

Los residentes sólo tienen que registrar a las personas que desean invitar a través de la página de Visit Dubai. Como recompensa, podrán disfrutar de descuentos de hasta el 45% en hoteles como Meliá Desert Palm, acceso gratuito a parques como Aquaventure e IMG Worlds of Adventure, además de promociones 2×1 en restaurantes como ULA, Asia Asia y The 305. «El Departamento de Economía y Turismo de Dubái presenta ‘A Dubai Invite’, una campaña que anima a los residentes a convertirse en embajadores de la ciudad recibiendo a familiares y amigos», explicó la oficina de medios del emirato en una publicación en X.

700 euros por invitar a amigos y familiares a Dubai

El contexto actual es muy diferente al de 2025, cuando Dubái alcanzó la cifra de casi 20 millones de turistas internacionales. Desde el estallido del conflicto en la región, el número de aerolíneas que mantienen vuelos hacia el emirato se redujo aproximadamente a la mitad, mientras que los ingresos del sector hotelero registraron una caída superior al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La situación se agravó a finales de febrero. Como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, varios proyectiles iraníes impactaron en infraestructuras estratégicas de los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas instalaciones petroleras, el aeropuerto internacional de Dubái y varios hoteles de lujo. Estos episodios afectaron de forma directa a la actividad turística y obligaron al sector a adaptar su oferta.

Uno de los iconos más emblemáticos de la ciudad, el hotel Burj Al Arab, famoso por su inconfundible silueta en forma de vela, anunció un cierre previsto de 18 meses. Aunque la dirección sostiene que la clausura responde a un proyecto de renovación ya planificado, otros hoteles han optado por rebajar sus precios hasta un 45 % con el objetivo de atraer visitantes y mantener la ocupación.

The Dubai Department of Economy and Tourism launches ‘A Dubai Invite’, inviting residents to become ambassadors of the city by welcoming their loved ones to Dubai. The programme runs until 31 October 2026, delivering tangible benefits to the community of nearly 200 nationalities. pic.twitter.com/2V85yoQ1Fw — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 22, 2026

‘Bring Friends and Family’

En este contexto, el Gobierno de Dubái ha puesto en marcha un plan de promoción turística bajo el nombre «Bring Friends and Family», que gestiona a través de la plataforma «A Dubai Invite». Mediante este programa, los residentes pueden invitar a amigos o familiares, quienes deberán entrar en el país con un visado de turista en vigor antes del 31 de octubre de 2026.

El incentivo ofrece un paquete vacacional valorado en unos 700 euros por cada visitante. Entre ellas se incluyen noches de alojamiento en hoteles adheridos a la campaña, descuentos en restaurantes y acceso gratuito a algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

Para participar en esta iniciativa y proponer a amigos o familiares como visitantes, es necesario facilitar una serie de datos durante el proceso de inscripción. Entre la información requerida figuran el documento de identidad de los Emiratos Árabes Unidos, la fecha de nacimiento y la dirección de correo electrónico del residente, así como el mes previsto de llegada de los invitados. Además, deberá aportarse el número de pasaporte, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de cada visitante.

«Puedes presentar tantas candidaturas como quieras y recibir hasta tres paquetes de beneficios, cada uno con más de 20 ventajas, como descuentos en estancias en hoteles, experiencias gastronómicas, entradas para atracciones y mucho más. Los paquetes de beneficios se asignarán por orden de llegada y estarán sujetos a disponibilidad», detalla la web.

Turismo

Dubái cerró 2025 con 19,5 millones de turistas internacionales que pasaron al menos una noche en el emirato, lo que supuso un incremento del 5 % respecto a los 18,72 millones registrados en 2024, según las cifras del Departamento de Economía y Turismo. Durante ese año, el gasto total de los viajeros rebasó los 62.000 millones de dólares, con un desembolso medio de alrededor de 2.775 dólares por persona, niveles similares a los de grandes destinos turísticos como Londres o París.

Sin embargo, tras un sólido comienzo de 2026, con casi dos millones de llegadas internacionales en enero, el conflicto en la región alteró la tendencia. Durante el primer trimestre del año, las llegadas de turistas a Oriente Medio descendieron un 14%, mientras que la ocupación hotelera regional cayó hasta el 48% en marzo, muy por debajo del 75% registrado al inicio del año.