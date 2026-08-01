Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: última hora de la situación en la frontera y las medidas del Gobierno
España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular
La orden a los policías de Ceuta ante el asalto: "Garantizad vuespaltra integridad, dejaos ver pero sin intervenir"
Reyertas y agresiones en las calles de Ceuta entre los vecinos y los marroquíes que asaltaron la frontera
La situación en Ceuta sigue siendo muy delicada después de la llegada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de devolución.
Mientras España y Marruecos trabajan para acelerar el retorno de las personas que han entrado de forma irregular, la experiencia de episodios similares y las estimaciones de fuentes policiales apuntan a que muchos de los inmigrantes podrían permanecer finalmente en territorio español.
Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: última hora de la situación en la frontera y las medidas del Gobierno
La tranquilidad vuelve a la valla de Melilla tras la segunda noche de entradas
La tranquilidad ha vuelto a la valla fronteriza de Melilla tras una noche, la segunda consecutiva, de presión migratoria en diferentes puntos del perímetro y entradas irregulares que no han sido cuantificadas oficialmente, y que provocaron un gran trasiego de patrullas y uso de material antidisturbios para repelerlos.
El Gobierno descarta llegadas desde Marruecos a la Península
El Gobierno ha insistido en que ninguna de las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta estos días desde Marruecos ha salido de la ciudad hacia la Península, ha recordado que España aplica un doble filtro para evitar entradas al resto de Schengen y ha afirmado que la integridad del mismo se encuentra «plenamente garantizada». «Ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo», sostienen fuentes del Gobierno.
La Diócesis de Ceuta anuncia que destinará «las colectas de este finde» para los inmigrantes que saltaron la valla
La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha expresado su «profunda preocupación» por la situación que vive estos días la ciudad autónoma y ha anunciado una serie de medidas para colaborar en la atención a las personas afectadas, entre las que se encuentra la recaudación de las colectas de misa de este fin de semana para los inmigrantes ilegales que han asaltado las fronteras de España desde Marruecos durante esta semana.
Unos 69.500 inmigrantes regresan a Marruecos
Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 inmigrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el jueves. Fuentes policiales han indicado que en estas cifras podrían incluirse los inmigrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva.
Trump pone la «catástrofe» de Ceuta como ejemplo del futuro de EEUU si ganan los demócratas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado la «catástrofe» de Ceuta con la crisis migratoria registrada desde el jueves como un ejemplo del futuro que a su juicio le espera a Estados Unidos si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones presidenciales en 2028. «Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos», ha avisado el jefe de la Casa Blanca.
El Gobierno dice que la entrada de inmigrantes por Ceuta se «ha detenido»
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado de que la entrada de personas desde Marruecos «se ha detenido en su totalidad». Fuentes de la delegación han destacado que la madrugada del viernes al sábado ha transcurrido «con normalidad» en la ciudad autónoma, y que no se han producido «incidentes destacables».
Eslovaquia rechaza la exclusión de España de Schengen
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha manifestado su respaldo a España por la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma de Ceuta, y ha descartado su exclusión del espacio Schengen, si bien ha criticado la postura «laxa» de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea en materia de inmigración.
Así es la barrera de contención en el espigón de Ceuta
El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar «en todo momento» la protección de dicha barrera neumática.
El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar
El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como «con normalidad». A las 7:50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.
El Ministerio del Interior mantiene el operativo en Ceuta y sigue coordinando las devoluciones
El Gobierno afronta una nueva jornada pendiente de la evolución de la crisis migratoria en Ceuta. El Ministerio del Interior mantiene activado el dispositivo de seguridad en la ciudad autónoma y continúa coordinando las devoluciones de quienes han entrado de forma irregular, mientras la vigilancia se mantiene reforzada en la frontera con Marruecos para evitar nuevas llegadas.
La presión migratoria mantiene a Ceuta en el centro de la agenda política
La crisis migratoria seguirá marcando la actualidad este sábado, con la atención puesta en las decisiones que adopten el Gobierno español y las autoridades marroquíes. La evolución de las entradas, las repatriaciones y la respuesta de ambos países volverán a ser claves en una jornada en la que también se espera la reacción de los principales partidos políticos y de las instituciones europeas.
Ascienden a 67 los cadáveres de inmigrantes tras la entrada masiva a Ceuta
El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los dos últimos días asciende a 67 personas, según los últimos datos facilitados por fuentes policiales. La Guardia Civil continúa realizando labores de localización de cuerpos en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que es el lugar donde se ha hallado la práctica totalidad de los cuerpos en el mar.