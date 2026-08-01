La situación en Ceuta sigue siendo muy delicada después de la llegada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de devolución.

Mientras España y Marruecos trabajan para acelerar el retorno de las personas que han entrado de forma irregular, la experiencia de episodios similares y las estimaciones de fuentes policiales apuntan a que muchos de los inmigrantes podrían permanecer finalmente en territorio español.

Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: última hora de la situación en la frontera y las medidas del Gobierno