El secreto de David Bisbal (47 años) para estar en forma en verano: «Hay que entrenar fuerte, así son mis vacaciones»

David Bisbal lleva más de dos décadas sobre los escenarios, pero el paso del tiempo apenas parece reflejarse en su estado físico.

El cantante almeriense, que alcanzó la fama en 2001 gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo, continúa afrontando giras de gran exigencia con la misma energía que en sus comienzos. Detrás de esa imagen hay una rutina marcada por la constancia, el entrenamiento y unos hábitos saludables que el propio artista comparte con frecuencia a través de sus redes sociales.

Lejos de entender las vacaciones como un periodo de inactividad, Bisbal aprovecha esos días para reforzar su preparación física. Así lo demostró recientemente en una publicación de Instagram, donde explicó cómo transcurren sus descansos estivales mientras se prepara para los próximos compromisos profesionales.

«Estas son mis vacaciones, preparándome en las Cuevas de Almanzora, en Almería. Estoy preparándome porque la gira empieza en noviembre y tengo que estar a tope», explicaba el cantante junto a unas imágenes de uno de sus entrenamientos al aire libre. Un mensaje que resume la filosofía con la que afronta cada temporada: descansar, sí, pero sin abandonar el ejercicio físico.

Su pasión por el deporte

La relación de David Bisbal con el deporte viene de lejos. Quienes siguen su actividad en redes sociales saben que el artista convierte cualquier momento libre en una oportunidad para mantenerse activo. El ciclismo, el entrenamiento de fuerza, el senderismo o el buceo forman parte de una rutina que combina con la lectura y el tiempo en familia.

Sin embargo, el cantante insiste en que toda esa preparación tiene un objetivo muy concreto: rendir al máximo cuando vuelve a subirse a un escenario. Sus conciertos exigen un importante esfuerzo físico. Durante más de dos horas canta, baila y se desplaza continuamente por el escenario, por lo que mantener una buena condición física resulta esencial.

Después de completar recientemente su gira por Estados Unidos, Bisbal reconocía que había disfrutado de unos días de descanso, aunque no tardó en recuperar el ritmo de los entrenamientos. «Ahora toca volver de nuevo a entrenar fuerte», aseguraba, consciente de que la preparación comienza mucho antes del primer concierto.

Los entrenamientos de fuerza

Uno de los pilares del entrenamiento de David Bisbal es el trabajo de fuerza. El propio cantante ha explicado en distintas ocasiones que dedica buena parte de la semana a este tipo de ejercicios, reservando el cardio para momentos concretos, especialmente durante los fines de semana o combinado con otras actividades deportivas.

No se trata únicamente de una cuestión estética. El entrenamiento de fuerza adquiere una importancia especial a partir de los 40 años, una etapa en la que el organismo comienza a experimentar cambios naturales relacionados con la pérdida progresiva de masa muscular.

Los especialistas denominan este proceso sarcopenia, un fenómeno asociado al envejecimiento que provoca una reducción gradual de la musculatura y que puede afectar a la fuerza, la movilidad, el equilibrio y el metabolismo si no se combate mediante hábitos saludables.

Precisamente por ello, los expertos recomiendan incorporar ejercicios con pesas, máquinas o el propio peso corporal dentro de la rutina semanal. Este tipo de entrenamiento ayuda a preservar la masa muscular, fortalecer las articulaciones y mantener un metabolismo activo, además de mejorar la capacidad funcional para afrontar su día a día.

En el caso de David Bisbal, esa preparación también repercute directamente en su trabajo. Una mayor fuerza física le permite sostener el esfuerzo que requieren sus actuaciones y minimizar el riesgo de lesiones durante las giras.

El ciclismo, otro de sus grandes aliados

Si hay una disciplina deportiva que el cantante practica con especial entusiasmo, esa es el ciclismo. No es extraño verlo compartir imágenes recorriendo carreteras y parajes naturales de su tierra natal, especialmente en la provincia de Almería.

Las rutas por las Cuevas de Almanzora, que él mismo ha mostrado en sus redes sociales, forman parte de esa preparación física que desarrolla durante el verano. Además de convertirse en una forma de disfrutar del entorno, estas salidas cumplen una importante función desde el punto de vista deportivo.

El ciclismo es una actividad aeróbica que contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar la capacidad pulmonar y aumentar la resistencia física. También favorece la circulación sanguínea, ayuda al control del peso y reduce el impacto sobre las articulaciones en comparación con otras disciplinas de mayor intensidad.

Para un artista que pasa largas temporadas viajando y actuando, estos beneficios resultan especialmente valiosos. Mantener una buena resistencia cardiovascular permite afrontar con mayor solvencia conciertos de larga duración, en los que la exigencia física es constante desde el inicio hasta el final del espectáculo.

Alimentación y descanso

Aunque el ejercicio ocupa un lugar protagonista en su estilo de vida, David Bisbal ha señalado en distintas ocasiones que la alimentación equilibrada es otro de los pilares de su bienestar. El cantante apuesta por una dieta variada y saludable, evitando los excesos y adaptando su alimentación a las necesidades de cada etapa de preparación.

A ello se suma la importancia del descanso, especialmente después de completar largas giras internacionales. Recuperar energías antes de comenzar una nueva temporada resulta fundamental para evitar la fatiga acumulada y reducir el riesgo de lesiones.

No obstante, esa recuperación no implica abandonar completamente la actividad física. Al contrario, el artista considera que mantenerse activo durante las vacaciones facilita una mejor puesta a punto cuando llega el momento de retomar los ensayos y los conciertos.