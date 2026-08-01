Vicky Martín Berrocal (53 años): «Nos hemos acostumbrado tanto a sobrevivir que se nos ha olvidado vivir tranquilas»

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a utilizar sus redes sociales para abrir un debate que trasciende la moda y el entretenimiento.

La diseñadora y empresaria ha compartido una reflexión sobre la soledad que experimentan muchas mujeres, un mensaje que en apenas unas horas ha despertado una intensa conversación entre sus seguidores. Con un tono cercano, ha puesto palabras a una realidad que, según defiende, permanece demasiado tiempo en silencio.

«Hay una soledad de la que casi nadie habla, la soledad de la mujer que aparentemente puede con todo», afirma mirando a cámara mientras se maquilla en uno de los últimos vídeos publicados en su perfil de Instagram. A partir de esa idea desarrolla una reflexión que ha sido ampliamente compartida por quienes aseguran sentirse identificadas con una presión constante por responder a todas las exigencias del día a día.

La ex mujer de ‘El Cordobés’ invita a cuestionar un modelo de vida en el que muchas mujeres sienten que deben responder simultáneamente a sus responsabilidades familiares, laborales y personales, incluso cuando ello implica relegar su propio bienestar.

Un mensaje importante

En su mensaje, Vicky Martín Berrocal sostiene que existe un tipo de soledad que pasa desapercibida precisamente porque no responde a la imagen tradicional del aislamiento. «Es la soledad de la mujer que trabaja, la que cuida, la que sonríe, la que siempre te dice que está bien, pero luego llega a casa y se sienta sola en silencio», explica.

Para la diseñadora, esa realidad afecta especialmente a quienes han asumido durante años el papel de mujeres fuertes, resolutivas y capaces de afrontar cualquier situación sin pedir ayuda. Una imagen que, según advierte, puede esconder un importante desgaste emocional.

Su reflexión gira en torno a una idea central: sobrevivir no es lo mismo que vivir. «Nos hemos acostumbrado tanto a sobrevivir que se nos ha olvidado vivir tranquilas», afirma, resumiendo en una sola frase una sensación que muchas usuarias reconocen experimentar a diario.

Un problema reconocido

Las palabras de Vicky Martín Berrocal coinciden con un debate cada vez más presente en el ámbito sanitario. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en los últimos años sobre el impacto de la soledad no deseada, considerándola un problema que puede afectar de forma significativa a la salud física y mental.

Aunque las estadísticas suelen señalar que hombres, jóvenes y personas mayores presentan mayores índices de aislamiento social, diversos especialistas diferencian entre la ausencia objetiva de relaciones y la soledad percibida, un concepto que resulta especialmente relevante para entender el mensaje lanzado por la empresaria.

En este sentido, el psicólogo e investigador John T. Cacioppo, uno de los principales referentes internacionales en el estudio de la soledad, estableció una importante diferencia entre la soledad objetiva y la soledad subjetiva, que aparece cuando una persona siente que los vínculos que mantiene no satisfacen sus necesidades emocionales.

Precisamente es esta última la que parece describir Vicky Martín Berrocal: una sensación de vacío que puede existir incluso rodeada de familia, amistades o compañeros de trabajo.

La presión por llegar a todo

En otro de los momentos más destacados de su intervención, la diseñadora enumera algunas de las exigencias que, en su opinión, recaen sobre muchas mujeres. «En ese silencio aparecen los miedos, la ansiedad, la comparación constante, la presión por ser perfecta, válida, fuerte y joven. Es agotador», asegura.

Su reflexión conecta con un fenómeno ampliamente estudiado desde la sociología y la psicología: la denominada carga mental. Este concepto hace referencia a todas aquellas tareas de organización, planificación y anticipación que sostienen el funcionamiento cotidiano de una familia o de un hogar, pero que muchas veces pasan inadvertidas.

La socióloga Susan Walzer, en su investigación Thinking About the Baby, analizó cómo numerosas mujeres asumen no sólo las tareas visibles relacionadas con los cuidados, sino también toda la planificación previa que estas requieren. A ello se suma el trabajo de la socióloga Arlie Russell Hochschild, autora de The Second Shift, donde expone que muchas mujeres continúan afrontando una segunda jornada de trabajo doméstico y emocional incluso después de finalizar su jornada laboral.

Todo ello contribuye a generar una sensación de responsabilidad permanente que, según numerosos estudios, incrementa el estrés y favorece la aparición del agotamiento emocional.

Cuando vivir se convierte en sobrevivir

Vicky sostiene que esta acumulación constante de obligaciones acaba convirtiéndose en una forma de vida. La rutina, las responsabilidades y la necesidad de responder siempre a las expectativas terminan dejando poco espacio para el descanso o el ocio.

La medicina también ha estudiado durante décadas las consecuencias de este estrés mantenido en el tiempo. El endocrinólogo Hans Selye, considerado uno de los padres del estudio moderno del estrés, desarrolló el concepto de Síndrome General de Adaptación, que describe cómo la exposición continuada a situaciones de tensión puede provocar un importante desgaste físico y psicológico.

En la práctica, este proceso suele traducirse en pequeñas renuncias. Se aplazan actividades personales, disminuye el tiempo dedicado a las amistades, se sacrifica el descanso y se posponen necesidades propias para atender las de los demás. Poco a poco, ese esfuerzo constante puede derivar en una sensación de aislamiento emocional, incluso cuando la persona permanece rodeada de gente.