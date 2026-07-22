Vicky Martín Berrocal parece que comienza el verano enamorada. Sabido es que la diseñadora de moda siempre ha tratado de mantener en la más absoluta discreción su vida sentimental y, de hecho, fue su máxima durante su idilio con Enrique Solís, su última pareja pública. Aunque una publicación en sus redes sociales de un ramo de flores llamó especialmente la atención, ahora ha sido cuando ha trascendido que la madre de Alba Díaz podría estar enamorada de nuevo de un millonario empresario andaluz.

Así es Javier Cabrera, el posible amor de Vicky Martín Berrocal

Que Vicky Martín Berrocal esté enamorada no sería ni mucho menos sorprendente. Aunque la diseñadora siempre ha abogado por estar bien con una misma y ser independiente, la realidad es que puede presumir de un amplio currículum sentimental con nombres como Manuel Díaz El Cordobés, el empresario portugués João Viegas Soares, con el que incluso convivió en el país vecino, o Enrique Solís.

Lo que sí ha sido llamativo es que hace tan solo unas semanas, la madre de Alba Díaz hizo una reflexión sobre el amor donde dio a entender que no había sido del todo afortunada en el amor y que había sufrido mucho en su vida por ello. «He sufrido toda la vida. Eso es un tema mío, vengo de donde vengo y venimos de donde venimos. No he sabido gestionar el amor», dijo haciendo referencia a su familia (ya que el matrimonio de sus padres fue complicado).

El amor siempre ha sido un tema muy recurrente en sus reflexiones y en sus pódcast; lo cierto es que en pocas ocasiones la diseñadora ha dado nombres y apellidos y siempre ha tratado de proteger esta parcela de su vida personal… ¿Hasta ahora?

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Cuando han pasado más de dos años desde su ruptura con el hijo de Carmen Tello, parece que la andaluza vuelve a tener el corazón ocupado. Tal y como ha adelantado Vanitatis, el pasado fin de semana Vicky se mostró de lo más cariñosa con el empresario Javier Cabrera, consejero delegado de Grupo Solar Lighting —una compañía española especializada en el desarrollo integral de proyectos de energía renovable, especialmente fotovoltaicos, con presencia en España y Latinoamérica y que desarrolla proyectos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones energéticas—.

Tal y como adelanta el medio citado, hace unos días Cabrera celebró su 51 cumpleaños en su finca de Pozo Ancho, en Antequera, Málaga. Una fiesta a la que Vicky Martín Berrocal no faltó. Aunque en un principio y con estos datos no parecería que existiera nada más allá de una estrecha amistad, lo cierto es que otros invitados que estuvieron en esta reunión coinciden en que la complicidad entre ambos era más que evidente.