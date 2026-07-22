La ciencia revela por qué tener hijos en el espacio es casi imposible: la radiación y la falta de gravedad ponen en riesgo la reproducción humana

La radiación y la falta de gravedad ponen en riesgo la reproducción humana en el espacio, la ciencia da esta importante revelación. Estamos ante una serie de cambios que nos descubren lo peor de una exploración espacial que no será nada fácil con la tecnología actual. Tenemos por delante un giro radical que puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de estos días que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado, ni visto llegar.

Tener hijos en el espacio es casi imposible, los expertos lanzan esta advertencia para todos aquellos que tienen esa fantasía de crear colonias lejos de casa o incluso de viajar durante cientos de años en busca de un nuevo hogar. Lo que puede pasar en breve, es algo que nos puede sorprender. Este cambio en lo que dice la ciencia puede ayudarnos a conocer un poco mejor los límites de esta exploración espacial que estará marcada por la soledad o la falta de vida que será imposible de recrear en un espacio con las condicione actuales que tenemos.

Es casi imposible tener hijos en el espacio

Esas series de ciencia ficción en las que las familias se embarcan en busca de un mundo mejor en el espacio, puede acabar siendo algo de todo inesperado. En especial, si descubrimos lo que puede pasar en breve, con una tecnología que parece que tiene más de una sorpresa por delante.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles de lo que nos estará esperando, en unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días plagados de actividad. Es hora de descubrir qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta.

Será entonces el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Esta idea de ir en busca de una serie de cambios en un día a día en el que cada pequeño gesto cuenta. Estos viajes más largos de lo habitual, en los que soñamos con lanzar a varias generaciones puede cambiarlo todo. La ciencia revela los motivos por los que es casi imposible tener hijos en el espacio exterior en las condiciones actuales.

La radiación y la falta de gravedad ponen en riesgo la reproducción humana

La reproducción humana está en riesgo, la radiación y la falta de gravedad haría imposible que pudiera desarrollarse con éxito. De tal forma que nos sitúa en lo peor de una serie de elementos que pueden llegar a toda velocidad y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Tal y como explica este reciente artículo de la revista Science: «Comprender el impacto de los vuelos espaciales en la reproducción humana es fundamental para la exploración interplanetaria, sin embargo, las barreras técnicas han limitado los estudios directos de la biología de las células germinales en órbita. Aquí, utilizamos un biorreactor automatizado que apoyó la diferenciación a largo plazo de células madre embrionarias humanas en células germinales primordiales inducidas por humanos (hiPGC), folículos ováricos inducidos por humanos (hiOF) y células madre espermatogoniales inducidas por humanos (hiSSC) a bordo de la nave espacial. Las imágenes integradas en tiempo real, la perfusión de medios programables y la preservación in situ permitieron el análisis multi-ómico resuelto en el tiempo».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante las misiones en las naves espaciales Tianzhou-1 y Tianzhou-6 de China, los vuelos espaciales redujeron la eficiencia de la especificación de hiPGC en aproximadamente un 50 % y suprimieron la proliferación de hiSSC en un 26 %. La coordinación transcriptoma-translastoma reveló una desregulación específica del tipo de célula de la organización de la matriz extracelular, la dinámica de los microtúbulos y el metabolismo de los lípidos. La secuenciación del exoma completo y el análisis del metiloma del ADN demostraron integridad genómica preservada a pesar de estas perturbaciones funcionales. Estos hallazgos proporcionan evidencia directa de que los vuelos espaciales perturban el desarrollo de células germinales humanas y establecen un marco escalable para monitorear la adaptación celular durante las misiones del espacio profundo».

El cuerpo sufre las consecuencias de esta falta de gravedad y radiación que afectan a la integridad del ser humano: «El análisis integrado identificó la interrupción de la ECM y las alteraciones de la red de colágeno como efectos comunes de vuelo espacial en tres tipos diferentes de células germinales. Los hiPGC y los hiOF exhibieron una traducción reducida de la migración celular y los genes de desarrollo de gónadas femeninas durante los vuelos espaciales, mientras que los hiOF y los hiSSC mostraron una traducción suprimida de las transcripciones relacionadas con la adhesión y el citoesqueleto de actina. Por el contrario, las células germinales expuestas a los vuelos espaciales regulan de forma traslación las vías que rigen la formación de haces de microtúbulos, el metabolismo de ATP mediado por la integrina, la esteroidogénesis y el metabolismo de los lípidos de la membrana».