No es sólo el eclipse: hoy llega a España el fenómeno histórico que une 3 sucesos inauditos en la historia

Ya es novedad suficiente el hecho de volver a disfrutar de un eclipse total en toda España desde 1905 y en la península desde 1912, pero si a este se le suman otros fenómenos astronómicos que coincidirán mañana, van a convertir el 12 de agosto en un día único en la historia de España, ya no solo por el eclipse, sino por todo lo que se va a poder apreciar en el cielo.

Cabe destacar que, de por sí, en España va a ser un día importante, ya que se convierte en uno de los mejores países de todo el globo para ver el eclipse total de Sol, un fenómeno histórico que tarda decenas o cientos de años en volver a repetirse.

¿Qué tres fenómenos astronómicos se verán en España?

Varias personas pensarán que, cuando se acabe el eclipse, la actividad astronómica habrá puesto punto y final. Sin embargo, será todo lo contrario, ya que unas horas después llegará otro de los acontecimientos más esperados del verano, como es la lluvia de las Perseidas. Conocidas popularmente como lágrimas de San Lorenzo, cada mes de agosto miles de meteoros surcan el cielo oscuro dejando destellos de luz brillantes y estelas luminosas.

Asimismo, a pesar de que la actividad astronómica ya ha dado de sí más que de costumbre, con las Perseidas todavía no se ha puesto punto y final a esta sucesión de fenómenos. Durante la madrugada del mismo 12 de agosto, se mostrará un espectáculo poco habitual y sorprendente. Durante los instantes previos a salir el Sol, se podrá contemplar una agrupación de seis planetas: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Cabe destacar que, aunque el término que se emplee sea el de «alineación planetaria», en realidad los planetas no serán visibles formando una línea perfecta. Lo que sucederá es que estos planetas se encuentran concentrados en una misma región de cielo, algo extraordinario dado que cada uno sigue su órbita sobre el sol.

Cómo ver el eclipse solar de 2026

Para conseguir apreciar este fenómeno con seguridad y de la forma correcta, es necesario seguir esta serie de recomendaciones para evitar causarnos problemas graves en la vista y conseguir apreciarlo en su totalidad. Como ya hemos remarcado, es importante acceder a un lugar despejado, sin nubes y donde poder observar el cielo con claridad y libre de contaminación.

Asimismo, es imprescindible adquirir unas gafas específicas para ver el eclipse sin dañar nuestra visión. Los expertos avisan que mirar el eclipse sin la protección adecuada podría causar problemas graves en la vista; incluso puede generar la pérdida total de la visión.