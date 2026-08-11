Se estrenó hace más de 50 años y aprovechó un eclipse solar real para su rodaje: «Fue una experiencia aterradora y mística»

Poco antes de las 20:30 de la tarde de mañana, 12 de agosto, millones de españoles mirarán al cielo para contemplar el suceso histórico que nos ocultará por pocos minutos la luz del sol. El acontecimiento –un eclipse total– no era visible en nuestro país desde 1912. Desde OKDIARIO, hemos realizado un seguimiento en directo para que no te pierdas el itinerario, las normas de seguridad básicas y los mejores sitios para presenciar el espectáculo astronómico. Por ello y, aprovechando la comentada tendencia, no podemos dejar pasar un momento tan especial sin hablar de la primera película que aprovechó un eclipse real completo para una secuencia de su rodaje.

No, no nos referimos a un título de ciencia ficción o una historia de terror. La cinta en cuestión se estrenó hace más de medio siglo y narra la trama inédita del hombre que se salvó de la cruz, ocupando así Jesús de Nazaret su lugar: Barrabás.

Adaptando la novela homónima de Pär Lagerkvist, después de que el cine sueco la versionase por primera vez en 1953 de la mano de Alf Sjöberg, el estadounidense Richard Fleischer dirigió una superproducción italiana que tenía como objetivo principal aprovechar el tirón comercial de Ben-Hur (1959). Barrabás se estrenó en 1961, bajo el reclamo del oscarizado Anthony Quinn en el papel protagonista. El argumento nos pone en la piel del criminal indultado por Poncio Pilatos, cuya libertad supuso la crucifixión del mesías del catolicismo.

Planificando con antelación esa escena clave para el arco dramático del personaje, tanto Fleischer como el productor Dino De Laurentiis decidieron alterar el calendario de rodaje para una apuesta tan histórica como arriesgada: hacer coincidir el martirio final de Jesús en el monte Gólgota con el eclipse total que iba a suceder fuera de los focos.

‘Barrabás’: el reto técnico de rodar un eclipse total

Barrabás fue la primera superproducción que integró un eclipse real en su narrativa dramática. Pero no es ni mucho menos la primera cámara en captar la opacidad momentánea del astro rey. Ese mérito corre a cargo del británico Nevil Maskelyne en 1900. Incluso en España, en 1912, el fenómeno fue recogido desde O Barco de Valdeorras en la película filmada más antigua de Galicia.

Sin embargo, el filme de Fleischer sí posee el reconocimiento de ser un proyecto pionero en el reto logístico y artístico de coordinar al equipo y aprovechar la inusual luz sobrecogedora que, por escasos minutos, inunda la representación de la crucifixión.

Arriesgando meses de preproducción en una única toma de aproximadamente tres minutos, el realizador alteró el calendario de producción y trasladó al equipo al pueblo de Roccastrada, dentro de la Toscana italiana. El plan de rodaje incluía tres cámaras: un gran angular (para el plano general), otra para los planos medios (cubriendo los rostros de los actores) y un teleobjetivo con filtros ópticos densos que permitían filmar directamente al sol.

A la complejidad técnica se le sumó el factor humano. Actores y extras ensayaron la secuencia hasta la extenuación los días previos al eclipse. ¿El resultado? Tres minutos de metraje que en su momento ningún director de fotografía habría sido capaz de imitar en el Hollywood de la época.

Años después, Fleischer lo describió como una experiencia «aterradora y mística»

En sus memorias, el cineasta relató así lo que sintió al gritar «¡Acción!» en el set: «El mundo se oscureció, y una luz extraña e inquietante abrazó a todo el equipo reunido…».

Barrabás fue un éxito comercial en Europa, pero ante la saturación del subgénero del péplum, la audiencia norteamericana la recibió con frialdad, sin lograr igualar las expectativas que Columbia Pictures tenía puestas en ella.

Los suscriptores de Prime Video y Apple TV pueden ver la cinta bajo compra o alquiler.