Da miedo pero los expertos piden no preocuparse: «Lo primero que notaréis con el eclipse son lunas en el suelo, da mal rollo»

El eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026 no sólo traerá consigo una experiencia única para aquellas personas que lo presencien, sino que también provocará cambios en el ambiente. Estos cambios se relacionan con la bajada de las temperaturas hasta la aparición de formas de luz en el suelo. Por eso, el meteorólogo Tomás Molina expone qué es lo que sentirán y observarán las personas que sigan este acontecimiento en España.

La primera señal

El experto señala que uno de los efectos que más llamará la atención será la sensación de frío que acompañará al eclipse de mañana. Esto ocurre por la interrupción temporal de la radiación solar, provocando un descenso de entre 3 y 6 grados en la temperatura. Aunque será temporal y se producirá por el paso de la sombra de la Luna. Al mismo tiempo, cuanto más vaya avanzando el eclipse, la iluminación del entorno cambiará progresivamente hasta crear un ambiente diferente al habitual.

Las lunas del suelo

Un fenómeno que ha destacado el meteorólogo también son las denominadas «lunas en el suelo». Antes de que se produzca la totalidad del acontecimiento, se podrán ver imágenes diminutas con forma de creciente proyectadas sobre superficies. Esto se produce cuando la luz solar pasa a través de pequeños espacios entre las hojas de los árboles u otros objetos. Además, cada abertura funcionará como una cámara estenopeica y proyectará en el suelo una imagen del Sol medianamente eclipsado.

¿De qué manera afectará a los animales?

Los animales podrán sufrir graves alteraciones de sus emociones debido al eclipse solar total. Por ejemplo, el cambio repentino de luminosidad será la clave. Durante la fase más intensa del eclipse, algunos de ellos podrían modificar su comportamiento porque interpretan que las condiciones ambientales han cambiado y la noche se ha adelantado. Por eso, el cielo adquirirá una tonalidad diferente y la oscuridad será más intensa. En el caso de los animales domésticos, las recomendaciones se basan en mantener al animal dentro de casa hasta que termine el eclipse, bajar las persianas o cerrar las cortinas, adelantar los paseos y conservar su rutina de comida y juego habitual para dar seguridad al animal.

@expertoanimaloficial ¿Cómo afectará el eclipse solar total a perros y gatos? ¡Descúbrelo! 🌘🐶🐱 ¿Un eclipse solar puede afectar a tu perro o a tu gato? 🐶🐱🌘 Aunque en la mayoría de los casos no supone un peligro importante para las mascotas, la oscuridad repentina puede cambiar temporalmente su comportamiento. Lo más recomendable es mantenerlos en un entorno familiar, evitar multitudes, no forzarlos a mirar el eclipse y respetar su comportamiento si deciden esconderse o descansar. #Eclipse #Mascotas #Perros #Gatos #EclipseSolar #BienestarAnimal ♬ sonido original – ExpertoAnimal – ExpertoAnimal

Las precauciones

Tomás Molina avisa que para observar un eclipse solar se tienen que utilizar gafas específicas con filtros homologados. Las gafas de sol no protegen los ojos frente a la radiación solar y mirar directamente al Sol puede provocar lesiones oculares graves e incontrolables. Por lo tanto, el eclipse del 12 de agosto será una experiencia que destacará por su espectacularidad y por los cambios de temperatura, luz, emociones y apariencia del paisaje.