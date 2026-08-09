La aclaración de Roberto Brasero sobre el eclipse: «Si estás en la totalidad te dura 1 minuto y 45 segundos como mucho»

Si estás en la totalidad te dura 1 minuto y 45 segundos este eclipse que puede cambiarlo todo, Roberto Brasero no tiene dudas de lo que nos estará esperando. Es hora de estar preparados para lo peor, en especial, en estas fechas en las que tocará saber qué nos estará esperando. Es momento de ver llegar un importante cambio que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. En unos días en los que realmente deberemos empezar a prepararnos para un eclipse que será el de nuestra vida.

No vamos a volver a ver un evento de este tipo que hasta la fecha podría parecer un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Un giro radical que nos golpeará con mucha fuerza está a punto de llegar y podría convertirse en algo muy diferente, una novedad que, sin duda alguna, nos dará mucho en lo que pensar. El tiempo se acabará convirtiendo en un factor a tener en cuenta en unas jornadas en las que cada gesto es importante.

Sobre el eclipse Roberto Brasero lanza una aclaración

Es importante estar pendientes de la previsión del tiempo ante una serie de cambios que parece que llegan a toda velocidad. Estamos esperando este 12 de agosto desde hace mucho tiempo y eso significa que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Este tiempo que tenemos por delante acabará marcando unos días en los que realmente tendremos que empezar a visualizar una situación que puede ser del todo cambiante. Estaremos a merced de un giro radical que quizás hasta el momento no habíamos ni visto llegar.

Roberto Brasero no duda en lanzar una importante advertencia en este eclipse que realmente podría acabar siendo el eclipse del siglo. Hay que estar preparados para unos pasos previos que nos llevarán a unos cambios destacados que pueden hacernos ver este vento desde otro punto de vista.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual, para sumergirnos de lleno en un evento de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué piensa un Roberto Brasero que nos indica un punto importante de este eclipse de sol.

Si estás en la totalidad te dura 1 minuto y 45 segundos como mucho

Las actividades por el eclipse hace semanas que duran, pero no debemos olvidar que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Sobre todo, ante una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

El eclipse tendrá una duración que nos invitará a estar pendientes de este cielo que se oscurecerá a toda velocidad durante poco más de un minuto en el mejor de los casos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid explican las distintas fases que vamos a vivir el próximo 12 de agosto:

Durante la fase parcial del eclipse: el disco de la Luna avanza poco a poco por delante del Sol hasta cubrirlo del todo. Es el momento de las curiosidades: en la sombra de los árboles aparecen multitud de pequeñas “lunitas” (el Sol eclipsado proyectado por los huecos entre las hojas, como diminutas cámaras oscuras), y con una cartulina agujereada se puede proyectar la misma imagen en el suelo.

Fenómenos justo antes de la totalidad: sobre una tela blanca extendida en el suelo pueden verse oscilar las bandas de sombra, causadas por la última luz solar al atravesar una atmósfera turbulenta. Segundos después llega el anillo de diamantes, un destello final antes de que el Sol quede totalmente oculto, seguido de las perlas de Baily, pequeños puntos de luz que se cuelan entre los relieves de la Luna.

La totalidad: unos breves pero inolvidables instantes de noche en pleno día, en los que sí es seguro mirar al Sol sin ningún filtro. Se ve un disco oscuro rodeado de un halo fantasmagórico, la corona solar, y pueden distinguirse algunos planetas y alguna estrella brillante. Baja la temperatura, se levanta viento y los animales reaccionan de formas diversas.

Post-totalidad: todo se invierte. Hay que volver a colocarse la protección ocular en cuanto reaparecen las perlas de Baily y el anillo de diamantes, y otra hora de parcialidad hasta que la Luna deja libre al Sol por completo (o hasta que este se oculta tras el horizonte).

Siguiendo con la misma explicación, el tiempo que se podrá ver este eclipse destacará por completo en este día de 12 de agosto.

Inicio de la parcialidad: 19:37 h

Máximo del eclipse: 20:32 h (en torno al 99,9-99,95 % de ocultación del disco solar)

Puesta de Sol: 21:17 h

Desgraciadamente en el corazón de España no se verá del todo, aunque poco le faltará: «Como explica Telmo Fernández, “en Madrid podremos disfrutar de un eclipse del 99 %, pero no será un eclipse total. Y esa diferencia se nota”. De hecho, advierte de que “aunque parezca que un 99 % es casi total, no lo es. El Sol sigue teniendo tanto brillo que no se produce la sensación de totalidad”. Por eso, siempre que sea posible, recomienda desplazarse: “Si se puede, merece la pena salir de Madrid hacia la franja de totalidad para vivir la experiencia completa».