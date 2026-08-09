Vuelve una ola de calor pero la AEMET alerta de fuertes tormentas con granizo en el norte

La AEMET alerta de fuertes tormentas con granizo en el norte que llegará junto a una nueva ola de calor. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que parecerá que el tiempo se vuelve loco. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué puede pasar con unas jornadas en las que realmente tendremos que esperar lo inesperado.

Los expertos de la AEMET no dudan en adelantarse ante lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando cuando lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que ponen los pelos de punta y que nos traerán no sólo tormentas con granizo, sino también una nueva ola de calor.

Una nueva ola de calor nos estará esperando

El tiempo puede convertirse en una pesadilla en un periodo del mes de agosto en el que pensábamos que nos salvaríamos de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa. Estaremos pendientes de este tiempo que puede convertirse en un problema mayor.

Esta nueva ola de calor que nos estará esperando puede acabar siendo lo que nos dará una nueva expresión que podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. En especial en estas fechas en las que realmente deberemos estar preparados para lo peor.

Las altas temperaturas que venimos arrastrando desde hace semanas pueden acabar generando una situación que, sin duda alguna, podría convertirse en un problema para muchos. Lo que nos estará esperando es este cambio de ciclo que nos sumergirá en lo peor de una situación que se complica por momentos.

Esta nueva ola de calor que tenemos por delante acabará marcando unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría convertirse en la antesala de algo más en unos días cargados de actividad. Nos estará esperando un giro radical que podría cambiarlo todo por completo. Unas temperaturas que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta en estos días.

Alerta de fuertes tormentas con granizo en el norte

Fuertes tormentas con granizo nos esperan en el norte, los expertos no dudan en advertirnos de lo que nos estará esperando. En unos días en los que el tiempo se acabará convirtiendo en un problema para aquellos que no dudan en moverse por estas partes del país en las que se pueden encontrar más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En la Península se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y el Cantábrico con cielos nubosos o cubiertos y los litorales de Alborán con intervalos de nubes bajas. No obstante, la influencia de una masa de aire frío en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas. Es probable que sean fuertes, incluso localmente, pudiendo ser muy fuertes e ir con granizo y rachas de viento muy fuertes en Navarra y norte de Aragón, así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias. Probables brumas y nieblas costeras en litorales de Alborán, Galicia y Asturias que también afectarán a primeras y últimas horas a zonas de interior de estas comunidades. Calima ligera en Canarias y el sur y oeste peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, tercio oeste y en Canarias. Ascensos en Baleares y el nordeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste, así como en Baleares. Podrán llegar a los 40 en el Guadalquivir y el Ebro. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 en el litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en Navarra y norte de Aragón, así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y mitad este peninsular. Soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz, del sur en Ampurdán y del este en Baleares. Viento flojo en general en el resto, aunque arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste, salvo en la fachada oriental y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este».