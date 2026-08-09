Tormentas y mal tiempo hoy domingo: estas serán las zonas más afectadas

Estás serán las zonas más afectadas, con tormentas y mal tiempo es este domingo que pondrá fin a una semana de gran inestabilidad, según la AEMET. Lo que tenemos por delante son una serie de cambios que, sin duda alguna, nos harán ver lo que podría pasar en estas fechas en las que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno, en esta semana de agosto en la que todo puede acabar siendo posible.

Este tiempo que tenemos que empezar a ver llegar en breve, podría convertirse en un problema para aquellos que esperan encontrar en sus vacaciones un buen tiempo que se prolongará con el paso de las horas. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que va a pasar en unas zonas en las que el fin de semana parece que se va complicando por momentos. Unas lluvias bienvenidas o que quizás acabarán por completo con unas cifras que pueden poner los pelos de punta en estas próximas semanas en las que pueden convertirse en el final del verano.

Mal tiempo y tormentas llegan en domingo

Este domingo llega el mal tiempo y las tormentas que lo hacen de tal forma que tocará empezar a ver llegar esta tendencia al alza que puede complicar la circulación en este fin de semana. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estas cifras que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Después del calor de estos días, lo que nos espera en estas jornadas será un cambio que traerá las esperadas lluvias.

El mal tiempo que no desearíamos ver en estas fechas es algo que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Estas lluvias que serán de lo más esperadas en estos días y que pueden acabar siendo lo que nos dará un importante cambio radical en estas fechas.

Estas tormentas propias de verano, este año pueden acabar llegando con mucha más fuerza de lo esperado. Teniendo en cuenta que deberemos empezar a ver llegar un marcado cambio que podría cambiarlo todo por completo.

Estas serán las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas por las tormentas van a llegar en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punta, de una forma que quizás no esperaríamos en estos días en los que todo puede ser posible.

La AEMET no duda en lanzar esta advertencia: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en la Comunidad Valenciana y el sudeste, así como, con menor probabilidad, en Navarra, Pirineo oscense y zonas aledañas. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, también con posibles brumas y nieblas costeras en litorales de la propia Galicia y Alborán. Posible calima ligera en Alborán.

Temperaturas máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular, con descensos en la mitad este y en general con pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, Cantábrico oriental y alto Ebro, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en la Comunidad Valenciana y el sudeste, así como, con menor probabilidad, en Navarra, Pirineo oscense y zonas aledañas. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y nordeste peninsular. Soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del norte y nordeste en los litorales del noroeste peninsular, y del este y nordeste en los del sureste y en Baleares. Viento flojo en el resto, arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste en la vertiente atlántica, la norte en la cantábrica y las sur y este en la mediterránea».