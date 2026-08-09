Hoy, 9 de agosto de 2026, se presentan intervalos nubosos en toda la provincia de Bilbao, con brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas. Se esperan lluvias débiles y chubascos ocasionales en el interior, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. El viento será flojo, pero podría haber rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde cálida con nubes y sol

El cielo de Bilbao se mostrará variable esta jornada, luciendo un gris suave que se alternará con destellos de sol entre las nubes. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados, la mañana comenzará fresca, invitando a disfrutar de un café al aire libre mientras el viento del norte acaricia suavemente la piel a 15 km/h. Aunque hay una ligera posibilidad de algunas gotas, en general el día se desarrollará sin mucha amenaza de lluvia.

Ya por la tarde, el ambiente se volverá más cálido, alcanzando esos 30 grados, aunque la sensación térmica podría fluir hasta los 30. La humedad será notable, dándole un toque pesado al aire, pero el juego de luces del atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:23, compensará cualquier incomodidad. Con la llegada de la noche, la temperatura descenderá suavemente, cerrando el día con un fresco abrazo de 20 grados.

Nubes amenazantes con riesgo de lluvia en Baracaldo

Las puertas de Baracaldo se abren al día con una sensación de inquietud en el aire. Viento fuerte y nubes grises acechan, presagiando una jornada marcada por la inestabilidad. A primera hora, los termómetros marcan 20 grados, pero la humedad puede convertir la mañana en un momento fresco y casi incómodo. En la medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, sumando un 45% en total, aunque por la mañana la expectativa es bastante más moderada.

La tarde se presentará más revuelta, con una probabilidad del 25% de chubascos y temperaturas que oscilarán alrededor de los 27 grados. La sensación térmica podría llegar a ser más alta en momentos, pero la combinación de viento del norte, que alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h y la humedad, que se sentirá densa, podría hacer que la tarde resulte un tanto pesada. No olvide llevar paraguas si planea salir.

Guecho: ambiente nublado con viento fresco

La jornada comienza en Guecho con un amanecer suave, que a las 07:10 nos regala temperaturas alrededor de 21°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se muestra parcialmente nublado, aunque existe una ligera probabilidad de lluvia del 10%. La temperatura irá en aumento, alcanzando hasta 27°C por la tarde. Sin embargo, el viento del norte empezará a hacerse notar con ráfagas que pueden llegar a 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo fresco.

Ya por la tarde-noche, las nubes seguirán acompañándonos y la probabilidad de lluvia aumentará hasta el 20%. Al caer el sol a las 21:23, la humedad, que oscilará entre el 70% y el 90%, hará que la sensación térmica se sienta un poco más pesada. A lo largo del día, disfrutaremos de unas 14 horas de luz, perfectas para aprovechar al máximo cualquier salida.

Santurce: cielo despejado y tarde agradable

La mañana se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que rondarán los 20 grados y un cielo mayormente despejado. En la tarde, el termómetro alcanzará los 28 grados, manteniendo un ambiente agradable y algo nuboso, aunque pueden registrarse algunas ráfagas de viento y pequeñas probabilidades de lluvia.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, con un ambiente tranquilo que facilita las actividades cotidianas. Aprovecha para salir a dar un paseo, ya que el tiempo invita a disfrutar cada rincón de la ciudad.

Cielo nublado y posibles lluvias laterales en Basauri

La mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, donde la brisa fresca nos acompaña a medida que las temperaturas flotan alrededor de los 20 grados. La sensación térmica puede llegar a ser máxima de 31°C, aunque la probabilidad de lluvia es baja en estas primeras horas.

A medida que avanzamos hacia la tarde-noche, el tiempo podría cambiar ligeramente, con mayor probabilidad de lluvia. Si tienes planes al aire libre, no olvides llevar un abrigo ligero y un paraguas, ya que podrían surgir algunas sorpresas en forma de lluvia.