La «normalidad» de Marlaska en Ceuta: militares del Ejército custodian la entrada a un Carrefour

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que Ceuta ha recuperado la normalidad tras la invasión migratoria del pasado jueves, un reportero de OKDIARIO ha recorrido la ciudad autónoma para comprobar sobre el terreno si esa versión oficial se sostiene. Una de las primeras estampas que ha encontrado desmonta ese relato: la entrada de un supermercado Carrefour permanece custodiada por vehículos y efectivos del Ejército. «Vamos a las puertas del Carrefour, está custodiado por el Ejército. Aquí tenemos los vehículos del ejército, donde termina la solidaridad», relata el propio reportero durante su recorrido.

La imagen de un supermercado con presencia militar en su puerta no es un hecho menor en una ciudad que, según el discurso del Gobierno, habría regresado ya a la calma. El despliegue evidencia el temor a posibles saqueos o altercados en un establecimiento de primera necesidad, en un contexto en el que la ciudad sigue acogiendo a un número de inmigrantes muy superior al que reconoce el Ejecutivo. Los propios reporteros calculan, contando únicamente un tramo de playa de cien metros, hasta 80 personas, una cifra que, extrapolada al conjunto de la ciudad, contradice frontalmente el balance oficial.

Testigos consultados sobre el terreno reconocen sin ambages la magnitud de la situación y la necesidad de establecer límites claros a la acogida. «Hay que tener un límite, claramente hay que tener un límite. Dentro de lo que cabe», afirma uno de ellos ante las cámaras de OKDIARIO. Una frase que resume el sentir de buena parte de los ceutíes consultados durante el reportaje, muy alejado de la «normalidad» que Marlaska ha querido transmitir desde Madrid.