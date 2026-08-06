Marc Márquez ya no se esconde: «El favorito al título soy yo»

Marc Márquez no se oculta. Ha tardado, pero al fin habla abiertamente de la lucha por el título de MotoGP, sin tapujos, y asegura que «el favorito soy yo». Todos apuestan por él, todos le pasan la pelota porque es el nueve veces campeón del mundo, siete de MotoGP, y porque está a 18 puntos del líder tras estar a 102 de Bezzecchi, primero del campeonato por aquel entonces, y ante la pregunta de OKDIARIO de quién veía Marc Márquez como favorito al título, tras unos segundos de duda, respondió: «Soy yo».

El 93 echó a reír tras apostar por él en la apretada lucha por el título de MotoGP e insistió sobre el favoritismo que «dirán que soy yo… pero ponerlo en pequeño esto: un título más a mí no me cambia la vida, pero a otros sí», dijo sobre sus rivales en la pelea. Hay cinco pilotos en 24 puntos en la general, de los cuales sólo Jorge Martín –líder– y Marc Márquez han sido campeones del mundo de MotoGP.

«Evidentemente, de los cinco que estamos luchando, si les preguntáis, dirán que el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha. Me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida, porque estaba completamente fuera. Intentaremos aprovecharla, sí. Intentaremos luchar hasta el final también, no lo niego. Intentaremos gestionar las situaciones de la mejor manera, con la misma ambición», explicó.

«Pero dicho esto, lo intentaré, pero ganar un Mundial más o menos no me cambiará la vida. En cambio, a ellos, sobre todo a tres que no han ganado nunca un campeonato en MotoGP, ganar un campeonato te cambia la vida en un futuro, así que seguramente pondrán mucho empeño, muchas ganas y nosotros intentaremos estar a la altura», añadió.

Respecto al estado físico de su hombro derecho, Márquez reconoció que el parón le ha venido bien: «Me ha ayudado para entender que es otro hombro. No es el hombro del año pasado, no es el hombro de principio de temporada. Es otro hombro y tengo, una vez más, que adaptarme a lo que me pide el cuerpo. Adaptar mi estilo de pilotaje a lo que me pide el físico. No es la primera vez que lo he hecho e intentaremos gestionar todas las situaciones y saber defendernos cuando toque y atacar cuando toque. No estamos de momento listos para atacar todos los circuitos. Entonces, intentaremos seguir la misma dinámica que hemos hecho en estas últimas carreras».

Preguntado por el hecho de que parecía más difícil que remontara los 102 puntos a Bezzecchi que que gane el Mundial ahora estando a 18 puntos, Marc comentó: «Bueno, es que con el «y si» no se llega a ningún sitio. Es verdad y lo he dicho, me han regalado una segunda oportunidad, porque si tú estás 100 puntos detrás del líder, y él lo hace medio bien, no lo pillas, porque ya no dependes de ti mismo. Aun ganando todas las carreras, si él hacía segundo y yo ganaba todas las carreras, ya no dependía de mí mismo».

«O sea, me han regalado esta segunda oportunidad. Vamos a intentar aprovecharla, pero sabemos que será una segunda parte de temporada donde pasarán muchas cosas y será difícil de gestionar. Habrá carreras en agua, circuitos en los que parecerá que no estoy, otros en los que parecerá que no está otro, pero somos cinco pilotos que estamos en la lucha por el título», agregó.

Al preguntarle si es mejor que sean cinco o dos en la batalla por el título, dijo: «Siempre prefieres dos, porque así tienes que controlar uno», comentó entre risas. «Puedes gestionar la situación de una manera más controlada. Cuando hay cinco pilotos en la lucha, no hay gestión. Tienes que atacar, tienes que sacar el máximo en cada circuito porque seguramente ganar una posición o no será contra uno de tus rivales por el título», señaló.

Respecto a si ve más rival por el título a Ogura que a Bezzecchi o Martín por el rendimiento que viene ofreciendo en las últimas carreras, el piloto de Ducati dejó claro que «no. Veo con igualdad de condiciones a los cinco que hay delante. Los cuatro pilotos han hecho unas grandes carreras, sin olvidar tampoco a Fernández, que también ha hecho buenas carreras. Aquí espero que las Aprilia vayan muy rápido y a partir de allí valorar fin de semana tras fin de semana, porque se ve que va cambiando todo y ahora estamos hablando de esto y si este domingo pasa algo o falla uno u otro, pues ya estará descartado, pero no es así porque quedan muchos puntos en juego».

Por último, el de Cervera habló sobre el planteamiento del fin de semana aquí en Silverstone, un circuito en el que solo ha ganado una vez en MotoGP (2014). Es por eso que de primeras tiene pensado ir a defender y ver cómo avanza el fin de semana: «Aquí me lo planteo como defender el jueves, luego veremos durante el fin de semana, pero a priori es defender».