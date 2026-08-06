Messi se lame las heridas después del Mundial: doblete y asistencia en la Leagues Cup

Lionel Messi ha dejado atrás la derrota frente a España en la final del Mundial. El argentino ya está centrado en rendir al máximo con el Inter de Miami. En el segundo partido tras su regreso, ha conseguido anotar dos goles y repartir una asistencia. El encuentro fue ante el Atlético de San Luis en la Leagues Cup, que enfrenta a todos los clubes de la MLS y la Liga MX.

El ex del Fc Barcelona logró mostrar una de sus mejores versiones. De hecho, estuvo cerca de firmar un hat trick, pero uno de sus remates más peligrosos se estrelló con el palo. El equipo ganó el partido 4-2 con el atacante siendo la figura más destacada.

El futuro de Messi sigue siendo una incógnita. Por el momento, el jugador aún no se ha pronunciado sobre su continuidad en La Albiceleste, pero todavía podría jugar partidos clave como la Finalissima ante España, incluso la Copa América de 2028. Por el momento, el futbolista quiere dar su mejor nivel en su club.

Mantener la ambición es extremadamente complejo para un deportista con el palmarés del argentino. Sin embargo, no parece que el atacante quiera poner punto y final a su carrera. A sus 39 años, deberá cuidarse mucho a nivel físico y psicológico para alargar su legado.

¿Cuando se retirará Messi?

El fútbol moderno ha demostrado que los jugadores más veteranos pueden seguir rindiendo en la máxima competición, siempre y cuando cumplan con todos los pasos necesarios. En ese sentido, el ex del Barcelona quiere dejar claro que aún tiene mucho que aportar.

El argentino es la estrella más destacada en la liga de Estados Unidos. Su calidad brilla sobre el resto, pero el reconocimiento por sumar triunfos en la MLS es notablemente menor al de Europa. Por lo tanto, las pruebas más determinantes siguen siendo con Argentina.