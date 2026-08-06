Un futbolista muere alcanzado por un rayo en mitad de un partido

La tragedia vuelve a golpear al mundo del fútbol de la forma más inesperada, esta vez en Tailandia. El futbolista Safwan Awae, de 24 años, falleció después de ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido correspondiente a la Copa de Golok, en el sur del país. El dramático suceso ocurrió en pleno encuentro, disputado bajo una intensa tormenta, y dejó además una docena de personas heridas, conmocionando al deporte asiático y dando la vuelta al mundo.

Los hechos tuvieron lugar en el estadio Santiphap, en la provincia de Narathiwat, donde se estaba celebrando una de las semifinales del torneo regional. A pesar de la fuerte lluvia que caía sobre el terreno de juego, el encuentro continuó durante varios minutos hasta que un potente rayo impactó sobre el césped. Las imágenes grabadas por algunos aficionados muestran un intenso destello seguido de una explosión de humo, tras la cual varios jugadores cayeron inmediatamente al césped.

Safwan Awae fue el más gravemente afectado, perdiendo la vida en el acto. Compañeros de ambos equipos y varios espectadores acudieron rápidamente a auxiliarle mientras los servicios sanitarios entraban al terreno de juego para practicarle maniobras de reanimación. El jugador fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica. Las autoridades confirmaron posteriormente su fallecimiento, mientras que otras doce personas sufrieron quemaduras y diferentes lesiones de consideración, entre ellas el futbolista malasio Alif Ezzahan Zulkifli, de 22 años.

Horrifying footage from Thailand. 24yo footballer Sofwan Awar was struck dead by lightning mid-match. The bolt also sent 12 other players to the hospital. None of us knows when our time is up. pic.twitter.com/iejaA0yq8Y — Chay Bowes (@BowesChay) August 5, 2026

Awae había iniciado recientemente una nueva etapa en su carrera tras incorporarse al FC Yala, conjunto que milita en la tercera categoría del fútbol tailandés. El club expresó públicamente su dolor a través de un emotivo mensaje en redes sociales, enviando sus condolencias a la familia del joven futbolista y recordándolo como un jugador comprometido y muy querido por quienes compartieron vestuario con él. La noticia ha provocado una enorme conmoción tanto en Tailandia como en Malasia, ya que el torneo reúne habitualmente a equipos de ambos países.

Las autoridades locales investigan ahora las circunstancias en las que se disputó el partido pese a las adversas condiciones meteorológicas. El sur de Tailandia atraviesa actualmente la temporada de monzones, un periodo en el que son frecuentes las tormentas eléctricas, las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas. Expertos en seguridad deportiva recuerdan que los protocolos internacionales recomiendan suspender inmediatamente cualquier actividad al aire libre cuando existe riesgo de descargas eléctricas, precisamente para evitar tragedias como la ocurrida en Narathiwat.