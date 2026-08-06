Los separatistas de Més lanzados a la turismofobia: exigen menos vuelos en los aeropuertos y cerrarlos por la noche, principalmente entre los meses de abril y septiembre, ante un crecimiento «insostenible».

El diputado autonómico Ferran Rosa ha explicado en rueda de prensa que se ha presentado una proposición no de ley para pedir al Ejecutivo central una reducción del número de vuelos, incluyendo también los jets privados.

Según ha señalado Rosa, la iniciativa también contempla una solicitud para frenar las obras de ampliación de los aeródromos de las Islas y una reducción del número de horas que están abiertos para disminuir los efectos y molestias de los barrios situados en los entornos de los aeropuertos.

El dirigente separatista ha destacado que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen y aprueben esta iniciativa, incluido el PP, ya que, según ha afirmado Rosa, también se ha quejado del número de vuelos que reciben los aeropuertos del archipiélago.

Por otro lado, Més per Mallorca ha criticado la política aeroportuaria de Aena y la ha tildado de «colonial» porque «solo piensa en el beneficio de sus accionistas» y en el «reparto de dividendos».

En este sentido, han criticado al operador aeroportuario por «una gestión completamente contraria a los intereses de los isleños, planificando un crecimiento sin límites y operando por encima de la capacidad operativa de los propios aeropuertos».

Rosa ha denunciado «el total desinterés de Aena por fijar límites», algo que, según ha expuesto, incumple con los umbrales máximos de pasajeros del documento de regulación aeroportuaria.

Además, ha detallado que el umbral máximo de pasajeros en Menorca es de cuatro millones, aunque se ha ido superando cada año desde 2023. En Son Sant Joan, el límite se sitúa en los 34 millones, aunque Més prevé que se supere porque, durante el primer semestre de este año, hay un saldo positivo de 300.000 pasajeros más.

Así, ha recordado que el año pasado Baleares recibió unos 46 millones de pasajeros y ha lamentado que, en el presente ejercicio, la cifra subirá, según previsiones.

El diputado ha acusado a Aena, además, de incentivar la oferta turística ilegal al haber «programado crecimientos de vuelos, incluso cuando estaba en vigor la moratoria de plazas turísticas, dando alas a la oferta ilegal». Según ha subrayado, no están creciendo las plazas turísticas, «pero los visitantes duermen en algún lugar».