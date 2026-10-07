Cielo muy nuboso o cubierto en toda la provincia, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente intensos. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras que las máximas permanecerán estables. Viento flojo y variable, con intervalos moderados del suroeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de octubre

Barcelona: cielo nublado y lluvias constantes durante todo el día

El cielo se despereza lento en Barcelona, mostrando un manto gris que promete lluvias acompasadas a lo largo del día. Durante la jornada de hoy, los chubascos serán una constante desde la madrugada hasta caer la tarde-noche, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados, mientras el viento suave, que soplará a unos 10 km/h desde el este, no logrará aliviar por completo la sensación de humedad.

Ya por la tarde, las nubes tomarán un protagonismo casi total, dejando poco espacio para el sol, que solo se asomará como un tímido invitado. Las ráfagas del viento no alcanzarán el umbral de la incomodidad, pero se percibirá una atmósfera cargada y húmeda. A medida que caiga la noche, el termómetro marcará 19 grados y la lluvia seguirá su curso, cerrando un día que, aunque gris, lleva consigo la frescura del agua que la tierra tanto anhela.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvias persistentes

La jornada comienza en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo grisáceo que anticipa la llegada de un día inestable. Las nubes amenazan con descargar su contenido, mientras un viento ligero comienza a hacer notar su presencia, insuflando una sensación de frescura en el aire. Las primeras horas prometen lluvias y temperaturas que se mantendrán alrededor de los 17 grados, creando un ambiente algo sombrío y húmedo.

A medida que avance la tarde, las condiciones se tornarán más severas. Se espera una probabilidad de lluvia del 100%, junto con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h. La temperatura máxima tocará los 26 grados, pero la sensación térmica puede descender, generando un clima más fresco al caer la noche. Un consejo práctico: no olvide llevar un paraguas si planea salir, ya que la lluvia será constante y el viento agitará las sombrillas.

Ambiente lluvioso y pesado hoy

en Badalona

La jornada en Badalona comienza de manera intensa, con un amanecer en el que el cielo estará cubierto y las posibilidades de lluvia son altas, alcanzando un 90% hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados, pero la sensación térmica puede llegar a los 25, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que realmente es. La humedad, que puede superar el 95%, hará que el día se sienta pesado.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará hasta un 100%, por lo que es recomendable llevar un paraguas a mano. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, sin embargo, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría generar incomodidad. Con la puesta del sol a las 19:22, los habitantes de Badalona tendrán aproximadamente 11 horas de luz, pero el ambiente húmedo y fresco invitará a resguardarse en casa antes de la noche.

Cielos nubosos y lluvias dispersas en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo inestable, marcado por cielos nubosos en la mañana y la previsión de lluvias a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados y aunque el viento soplará de forma leve, es posible que sople con más fuerza en ciertos momentos.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, siempre y cuando se mantenga un paraguas a mano. El ambiente relajado invita a realizar actividades cotidianas, así que un paseo por el parque puede ser una opción agradable.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET