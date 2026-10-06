Este martes 6 de octubre los precios de la gasolina parece que son similares a los que vimos ayer lunes, aunque con ese ligero descenso que vemos desde que comenzara este mes de octubre y desde que el Gobierno aplica de nuevo la rebaja de 20 céntimos el litro. Un descuento que sólo durará este mes ya que en noviembre se pasa a 13 céntimos el litro. De todos modos, siempre viene bien saber dónde repostar y más en una comunidad como Madrid en la que los precios pueden variar por horas y por localización. Este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 6 de octubre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Los datos son aquellos que reportan las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, herramienta que se actualiza a diario (y varias veces) y en las que podemos buscar tanto por ciudad o municipio o tipo de combustible, de modo que resulta útil si quieres buscar las gasolineras que marcan precios más baratos y que estén cerca de tu localización. Y en el caso de Madrid tenemos que decir que los precios están en torno a los 1,5 y 1,8 euros y en zonas como Alcorcón, Fuenlabrada o Cienpozuelos, de modo que si deseas dar con todas esas gasolineras os dejamos a continuación el listado.

Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A primera hora de hoy martes, estas son las gasolineras más baratas de Madrid

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.559 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.605 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.605 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.629 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.647 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.649 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: . Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.649 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.859 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.859 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.869 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.874 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.879 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.879 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.889 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.899 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.679 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.784 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.789 €/l.

En el caso de que desees consultar en otro momento, ya que los precios pueden moverse, o que busques alguna localización en concreto, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y filtrar datos para ver además los resultados en forma de mapa como este que te dejamos a continuación: