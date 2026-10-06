Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina hoy martes y dónde te sale más barato repostar
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Este martes 6 de octubre los precios de la gasolina parece que son similares a los que vimos ayer lunes, aunque con ese ligero descenso que vemos desde que comenzara este mes de octubre y desde que el Gobierno aplica de nuevo la rebaja de 20 céntimos el litro. Un descuento que sólo durará este mes ya que en noviembre se pasa a 13 céntimos el litro. De todos modos, siempre viene bien saber dónde repostar y más en una comunidad como Madrid en la que los precios pueden variar por horas y por localización. Este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 6 de octubre con las gasolineras más baratas de Madrid.
Los datos son aquellos que reportan las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, herramienta que se actualiza a diario (y varias veces) y en las que podemos buscar tanto por ciudad o municipio o tipo de combustible, de modo que resulta útil si quieres buscar las gasolineras que marcan precios más baratos y que estén cerca de tu localización. Y en el caso de Madrid tenemos que decir que los precios están en torno a los 1,5 y 1,8 euros y en zonas como Alcorcón, Fuenlabrada o Cienpozuelos, de modo que si deseas dar con todas esas gasolineras os dejamos a continuación el listado.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A primera hora de hoy martes, estas son las gasolineras más baratas de Madrid
Gasolina 95
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.605 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.605 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.647 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.889 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.767 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036 PPI-2, Triángulo 1. Precio: 1.767 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.767 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.779 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.784 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.789 €/l.
En el caso de que desees consultar en otro momento, ya que los precios pueden moverse, o que busques alguna localización en concreto, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y filtrar datos para ver además los resultados en forma de mapa como este que te dejamos a continuación: