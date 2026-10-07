El puerto de Palma ha perdido un tercio de sus cruceristas entre enero y julio de este año respecto a 2019

El puerto de Palma ha perdido un tercio de sus cruceristas este año entre enero y julio respecto a 2019 y sería uno de los factores que puede estar contribuyendo al descenso de ventas registrado en parte del comercio de Mallorca.

La patronal PIMECO ha analizado la evolución del tráfico de cruceros y los datos reflejan una significativa caída. Entre enero y julio llegaron al puerto de Palma 141.284 pasajeros en tráfico menos que en el mismo período de 2025 , lo que supone un descenso del 24,1%.

En comparación con 2019, la reducción alcanza los 217.104 pasajeros, un 32,8% menos . Es decir, cerca de un tercio menos que antes de la pandemia.

También disminuyen las escalas.

La previsión hasta el 31 de octubre de 2026 es de 444 escalas de cruceros en Palma , frente a las 477 de 2025 , lo que supone un 6,92% menos .

En los puertos de Baleares, en general, la caída fue generalizada y recibieron en el primer semestre de este año 867.943, pasajeros lo que representa una caída del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por tanto, en este segmento del mercado turístico la contención es ya un hecho, pero también las consecuencias de esta caída en el número de cruceristas.

Por ello, desde PIMECO apuntan que en Baleares y más concretamente en Palma, se habla de récords turísticos, pero ésta no es toda la realidad del comercio.

«Para entender qué ocurre en las tiendas, también debemos analizar qué tipo de visitante llega y cuál estamos dejando de recibir. Hemos perdido a casi uno de cada cuatro pasajeros en tránsito respecto al año pasado. En aquellas zonas que reciben cruceristas, es lógico que una reducción de esa magnitud tenga consecuencias sobre las ventas», explica la organización.

La patronal recuerda que la actividad de los cruceristas no se concentra solo en Palma. Muchos de ellos se desplazan durante sus escaleras a diferentes puntos de Mallorca para realizar excursiones, visitar municipios, comercios, fábricas, establecimientos de restauración y otros lugares de interés, por lo que su descenso puede repercutir de forma directa o indirecta en diferentes zonas de la isla.

PIMECO considera, por tanto, que la menor llegada de cruceristas debe tenerse en cuenta entre los factores que ayudan a explicar la evolución negativa de las ventas , sin atribuir exclusivamente a este descenso la situación del comercio.

«No se trata solo de preguntar cuánto gasta el turista que viene. También debemos analizar a los visitantes que estamos perdiendo. Si en ciertas áreas hay menos ventas y, al mismo tiempo, hemos perdido un 24,1 % de pasajeros de cruceros en comparación con el año pasado , es un hecho que necesariamente debemos tener en cuenta en el análisis», concluye PIMECO.