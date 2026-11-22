Una imagen estremecedora ha irrumpido esta noche en Formentor. Un incendio forestal ha arrasado una zona de vegetación y ha teñido de naranja la oscuridad, dejando una enorme luminosidad visible desde el Port de Pollença y otros puntos de la bahía. La escena ha despertado preocupación entre residentes y personas que han observado el fuego desde la distancia.

El incendio se habría iniciado alrededor de las 20.30 horas de este domingo y, en cuestión de minutos, las llamas han comenzado a ganar terreno en una zona dominada por pinares, con terrenos de viñedos en la parte baja. La situación preocupa especialmente por las fuertes rachas de viento en Mallorca, que siguen azotando la península y podrían empujar el fuego hacia nuevas áreas.

Las condiciones sobre el terreno no son precisamente favorables. El viento está dificultando las labores de extinción del incendio en Formentor y aumenta el riesgo de que las llamas se extiendan con rapidez. La complicada orografía, la escasa cobertura telefónica y la oscuridad están convirtiendo la intervención en una operación especialmente delicada. La falta de visibilidad también impide, por ahora, recurrir a medios aéreos para combatir el fuego.

Un importante dispositivo de emergencia en Formentor se ha movilizado para intentar contener el incendio. Bomberos de Mallorca, con efectivos desplazados desde Inca y Alcúdia, trabajan junto a personal del IBANAT, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Los equipos forestales han movilizado alrededor de una treintena de profesionales y varias autobombas, mientras continúan las labores para evitar que el fuego siga avanzando por la masa forestal. El operativo se concentra en el entorno situado más allá de la zona de playa, en dirección a Cala Murta, próximo al área de viñedos. Por el momento, el foco se mantiene alejado del hotel y de las principales zonas habitadas de la península.

La preocupación ha llegado también al Govern balear. La presidenta Marga Prohens ha expresado públicamente su inquietud por la situación y ha pedido a la población que no se desplace hasta el lugar del incendio, evitando obstaculizar el trabajo de los equipos de extinción.

En la zona se ha establecido un puesto de mando avanzado para coordinar la intervención. Hasta allí se han desplazado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural, Anna Torres, para seguir de cerca la evolución de las tareas.

El incendio forestal de Formentor permanece en nivel de gravedad 1 y su extensión todavía no está delimitada con precisión. Con el viento soplando con fuerza y una noche que juega en contra de los equipos de emergencia, las próximas horas serán decisivas para frenar el avance de las llamas en uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Mallorca.