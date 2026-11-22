El secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, también se ha referido este domingo en Elda (Alicante) al episodio vivido este viernes en Onteniente (Valencia), donde en el transcurso de un mitin del PSOE, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia al debate cara a cara electoral de este pasado jueves. Unas palabras que Diana Morant pronunció en presencia de la secretaria de Organización del PSOE de Sánchez, Rebeca Torró, y de la cabeza de lista del PSOE en la provincia de Valencia, Pilar Bernabé, que también intervinieron en ese acto.

En concreto, Miguel Tellado ha recordado que Diana Morant «aún no ha dimitido». Y ha destacado que «menos mal que están tan contentos del debate electoral; no llega a ser así y nos envían al clan de los rochos a darnos un susto a los del Partido Popular».

Además, ha señalado, también en referencia a las palabras de Diana Morant, que «vaya con los del diálogo, los de la tolerancia, los que dan lecciones morales todos los días, ofreciéndole cuatro bofetadas a Feijóo. Como no pueden ganar los debates con argumentos, echan de menos los guantazos. Así son los del Partido Socialista».

En un mitin electoral con el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez; y las cabeza de lista al Congreso y al Senado por esa provincia, Macarena Montesinos y Eva Ortiz, Miguel Tellado ha significado, en referencia también a Diana Morant, que «una cosa es reivindicar a gritos a Óscar Puente y dar vergüenza ajena. Y otra, muy distinta, es desear que se agreda a un rival político, al líder de la alternativa, al próximo presidente del Gobierno de España». Miguel Tellado ha exigido «una rectificación y unas disculpas inmediatas, que a día de hoy todavía no se han producido».

Miguel Tellado ha asegurado, también en Elda, que Alberto Núñez Feijóo ofrecerá un gobierno útil para todos los ciudadanos y ha contrapuesto el proyecto del PP con el de «impuestos de primera y servicios de tercera» de Pedro Sánchez.

El secretario general del PP ha recordado que «uno de los pocos escaños que cuenta sacar el frente amplio de Ada Colau está aquí», en referencia a Alicante. Y se ha dirigido a los asistentes para manifestar que «yo, ¿qué os propongo?, quitárselo».

Por su parte, el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el modelo de Alberto Núñez Feijóo es «bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y facilitar la vida a los ciudadanos».

En referencia a las manifestaciones de Diana Morant, Juanfran Pérez Llorca ha reprochado a la ministra recurrir al insulto una y otra vez. Frente a ello, Pérez Llorca ha apelado a los socialistas que se sienten desencantados con Sánchez: «No les pido que cambien de ideas. Les pido que nos ayuden a cambiar al gobierno».

El presidente del PP provincia de Alicante, Toni Pérez, ha incidido en que en estas elecciones «el cambio no solo es posible, es necesario. Y ha defendido una política basada en el respeto y el servicio a los ciudadanos: «No somos iguales, no lo seremos nunca. Somos el respeto, la dignidad y la decencia», ha sentenciado.

Por su parte, Macarena Montesinos ha llamado a los asistentes a «llenar las urnas el 29 de noviembre». En tanto que Eva Ortiz ha recordado que «nos queda la parte más difícil de la campaña».