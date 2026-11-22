El porcentaje de operaciones de compraventa correspondientes a viviendas de nueva construcción entre agosto de 2025 y julio de 2026 se situó en el 8,72%, según datos el Portal Estadístico del Notariado. Por lo tanto, las viviendas de segunda mano concentraron la mayor parte del mercado, con el 91,28% de las transacciones. Extremadura encabeza las regiones donde la obra nueva tiene menor presencia, con sólo un 3,30 % de las ventas, frente al 96,70% correspondiente a inmuebles de segunda mano. Le siguen Ceuta (4,71%), La Rioja (5,40%), Castilla-La Mancha (6,48%), Madrid (6,59%) y Asturias (6,62%). En la Comunidad de Madrid, el 93,41% de las compraventas fueron sobre viviendas de segunda mano, mientras que la obra nueva quedó por debajo de la media nacional y de otras comunidades como Cataluña (8,49%) y la Comunidad Valenciana (9,44%).

En este contexto, después de experimentar un ligero incremento del 3,4% en agosto, las operaciones de compraventa registraron un importante retroceso en septiembre. En concreto, las transacciones cayeron un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 54.548 operaciones. Se trata del mayor descenso interanual desde mayo de 2024, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El retroceso afectó tanto a la vivienda nueva como a los inmuebles de segunda mano. El País Vasco registró una caída del 23,1%, seguido de Baleares, con un descenso del 22,4%, y Madrid, donde las operaciones retrocedieron un 21,2%.

Claves para elegir una vivienda de segunda mano

«Nunca te compres un piso de segunda mano en el que tengas que entrar por una esquina», advierte el arquitecto Edu Saz al explicar uno de los errores que conviene evitar al adquirir una vivienda de segunda mano. Según recoge Arquitectura y Diseño, el arquitecto identifica tres características que los compradores deberían valorar, especialmente cuando quieren hacer una reforma integral.

«Acceder a una casa por una esquina siempre va a provocar la existencia de un gran pasillo para llegar a cualquier otro punto», comienza explicando. Esto supone un gran problema, ya que el pasillo ocupa muchos metros cuadrados que podrían destinarse a otras estancias, como el salón, la cocina o los dormitorios. Otro de los problemas que presentan estad viviendas está relacionado con la entrada de luz natural, ya que sólo tienen ventanas en una de sus fachadas.

«Solo tenemos ventanas en uno de los lados, y eso ya es un poco problemático», explica el arquitecto. Cuando el inmueble tiene una planta especialmente estrecha y alargada, las estancias más alejadas de la fachada reciben mucha menos luz natural. Por otro lado, advierte de situación especialmente desfavorable a la hora de plantear una reforma: que la zona de día, formada por el salón, el comedor y la cocina, esté situada en el extremo más alejado de la entrada. Esta distribución se puede encontrar en algunos edificios antiguos, donde la fachada exterior se encuentra al fondo de la vivienda y el acceso se realiza desde un patio interior. «Éste es el peor escenario que siempre vamos a querer evitar», advierte.

Muros de carga y viviendas ‘tubo’

La segunda advertencia tiene que ver con la ubicación de los muros de carga, especialmente cuando atraviesan la zona central de la vivienda. «Los muros de carga hacen que nunca puedas compartir el espacio de las habitaciones que están una al lado de la otra. Además, si la vivienda es pequeña, parecerá aún más reducida», señala.

Por último, Edu Saz advierte sobre las viviendas con una distribución alargada, conocidas popularmente como casas «tubo». Se trata de inmuebles que suelen estar delimitados por medianeras a ambos lados, lo que reduce las posibilidades de recibir luz natural desde el exterior y puede dejar varias estancias interiores sin ventanas. «Puedes encontrarte con un baño sin luz natural, una cocina interior o una sala de estar situada al fondo», advierte.

Teniendo todo esto en cuenta, antes de adquirir una vivienda de segunda mano para reformarla, conviene estudiar detenidamente su distribución. Los arquitectos aconsejan prestar especial atención a la ubicación de la puerta de entrada, la disposición de los muros y las medianeras, así como a la orientación y localización de las ventanas, ya que estos elementos pueden condicionar las posibilidades de reforma y el aprovechamiento del espacio.

Documentación

Finalmente, es esencial solicitar y revisar toda la documentación necesaria para comprobar su situación legal, administrativa y económica. Entre los documentos relativos al inmueble destacan la cédula de habitabilidad, el certificado energético, los planos, la nota simple del Registro de la Propiedad, el último recibo del IBI y una copia de la escritura de compraventa. También conviene pedir las facturas de los suministros para conocer los gastos habituales y facilitar el cambio de titularidad.

En cuanto al edificio, resulta recomendable comprobar el certificado de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), solicitar un certificado de deuda cero de la hipoteca y consultar los estatutos de la comunidad de propietarios. Esta documentación permite detectar posibles problemas antes de formalizar la operación.