Plus Ultra no va a pagar el rescate. Cinco años y ocho meses después de que la SEPI le prestara 53 millones, la aerolínea sólo ha devuelto los intereses. La cúpula reconoce ya las dificultades para devolver el dinero. La compañía está en preconcurso y, según ha podido saber OKDIARIO ha dejado de operar su última ruta regular, la de Venezuela dejando tirados en total a 80.000 pasajeros.

La comisión pactada por el rescate es la gran pregunta que pesa sobre el dinero público. El ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ratificó ante la Audiencia Nacional que la compañía pagó 530.000 euros por el rescate, el 1% de la ayuda. Según su declaración, el pago se canalizó a través de tres sociedades, Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe, vinculadas al empresario y amigo de Zapatero Julito Martínez Martínez. Esas empresas facturaron 458.417 euros, a los que se sumaron 69.000 en 46 billetes en clase business, hasta 527.417 euros.

Zapatero niega estar vinculado con el rescate y su defensa rechaza que fuera beneficiario de la comisión pese a que la Policía halló en el ordenador de Julio Martínez un contrato con la comisión del 1%, que él atribuye a un borrador que nunca se materializó.

Un rescate al borde de la quiebra

El viernes 13 de noviembre, Plus Ultra comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid que había abierto negociaciones con sus acreedores. Su desfase asciende a 55 millones y lo atribuyen al encarecimiento del combustible y a pérdidas por contratos de alquiler de aviones con tripulación y vuelos chárter que no llegaron a ejecutarse. En el primer semestre del ejercicio fiscal, cerrado en agosto, perdió 31 millones. Su presupuesto de combustible pasó de 69 a 105 millones. Pidió ayuda a la SEPI para seguir operando y esta se negó.

El rescate se aprobó el 9 de marzo de 2021 con un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones, autorizado por el Consejo de Ministros durante la pandemia. En marzo de este año Plus Ultra ya incumplió la devolución de parte de la deuda: los 19 millones del crédito ordinario. La SEPI y la entonces ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendieron que era una compañía estratégica para España.

La dirección ha trasladado formalmente su intención de iniciar un ERE sobre una plantilla de 679 personas, aún sin cuantificar. Las fuentes cifran en 35.000 los pasajeros afectados por el cierre de Venezuela y en otros 45.000 los de las demás cancelaciones, pendiente de confirmación oficial. Los tripulantes desplazados a Caracas desconocen cómo volverán a España, y unos 200 afectados estudian acciones contra la aerolínea.