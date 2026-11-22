Hay frases que, con muy pocas palabras, consiguen resumir una gran verdad sobre la vida. Una de ellas se repite desde hace décadas en libros, discursos, tazas y redes sociales, y casi siempre va acompañada del nombre de una leyenda del cine: John Wayne. «El coraje es estar muerto de miedo y aun así ensillar». Una idea sencilla y poderosa que cambia por completo la forma de entender la valentía.

Qué significa «el coraje es estar muerto de miedo y aun así ensillar»

La frase parte de una imagen muy ligada al mundo del western: la del vaquero que, antes de emprender un camino peligroso, prepara su caballo y se pone en marcha. Ensillar es el gesto que separa la duda de la acción, el momento en el que uno decide seguir adelante pese a todo.

Su mensaje es que la valentía no consiste en no sentir miedo. Al contrario: solo se puede ser valiente cuando se tiene miedo. Quien no teme nada no necesita coraje para avanzar. El verdadero valor aparece cuando el miedo está ahí, cuando todo invita a quedarse quieto, y aun así se da el paso. Es una idea que conecta con cualquiera, porque todos hemos tenido que enfrentarnos alguna vez a una decisión que nos asustaba: un cambio de trabajo, una conversación difícil, una mudanza o empezar de cero.

Una idea que comparten grandes figuras de la historia

No es la única vez que alguien ha definido así la valentía. El escritor Mark Twain ya escribió a finales del siglo XIX que el coraje es resistencia al miedo y dominio del miedo, no ausencia de miedo. Y Nelson Mandela dejó una de las frases más recordadas sobre el tema: «Aprendí que el valor no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él». Incluso Winston Churchill reflexionó sobre las distintas formas que puede adoptar el coraje, como contamos en la reflexión de Winston Churchill sobre el coraje.

Todas estas reflexiones coinciden en lo esencial: el miedo no es una señal de debilidad, sino una reacción natural ante lo desconocido o lo difícil. Lo que define a una persona valiente no es lo que siente, sino lo que hace a pesar de lo que siente. Una idea que también recogen muchas de las grandes frases célebres sobre el miedo.

¿Dijo realmente John Wayne esta frase?

Aunque la frase se atribuye casi siempre al actor, no hay pruebas de que John Wayne la pronunciara. Según la web de verificación de citas Gracious Quotes, no se ha encontrado en ninguna de sus películas, entrevistas o cartas. La primera aparición impresa que han localizado es una sección de «cita del día» de un periódico universitario de Utah en 1991, doce años después de la muerte del actor. A partir de ahí, se fue repitiendo en libros de citas hasta convertirse en una de las frases más populares asociadas a su figura.

Es fácil entender por qué se le atribuye. Pocas personas encarnaron mejor que él la imagen del vaquero duro, sobrio y valiente que se enfrenta al peligro sin dudar. La frase encaja tan bien con los personajes que interpretó que, con el tiempo, el público la hizo suya, como ocurre con tantas otras frases célebres que acaban ligadas a un nombre propio.

John Wayne, el gran icono del western

Nacido como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winterset, Iowa (Estados Unidos), John Wayne se convirtió en uno de los actores más famosos de la historia de Hollywood. Su nombre artístico se lo dio el director Raoul Walsh, que lo eligió para protagonizar La gran jornada (1930). El gran salto a la fama le llegó en 1939 con La diligencia, de John Ford, el primero de muchos trabajos juntos, entre ellos Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance.

Conocido como «The Duke», protagonizó más de un centenar de películas y ganó el Óscar al mejor actor por Valor de ley. Murió el 11 de junio de 1979 en Los Ángeles, pero su imagen sigue ligada a valores como la determinación, la lealtad y el coraje. Quizá por eso, aunque probablemente nunca la dijera, esta frase ha sobrevivido unida a su nombre. Y su mensaje sigue siendo igual de valioso: tener miedo no es el problema. El problema es dejar que el miedo decida por nosotros.