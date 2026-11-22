No todas las arrugas son iguales ni aparecen por los mismos motivos. Mientras algunas se forman por los gestos que repetimos a diario, como las patas de gallo o las líneas de expresión de la frente, otras están relacionadas con la pérdida de colágeno, la deshidratación o el envejecimiento de la piel. También influye la exposición solar y, por supuesto, el paso del tiempo. Por eso, elegir una crema antiedad no debería depender únicamente de la edad o de las promesas del envase. Identificar dónde aparecen las arrugas es una buena manera de orientar la rutina cosmética y apostar por los ingredientes que mejor responden a las necesidades de cada zona. Retinol, ácido hialurónico, péptidos o vitamina C: cada activo tiene sus propias funciones y saber cuándo utilizarlo puede marcar la diferencia.

Patas de gallo: retinol y péptidos para la zona del contorno de ojos

Las patas de gallo son esas pequeñas líneas que aparecen alrededor de los ojos, especialmente cuando sonreímos o entrecerramos la mirada. La piel de esta zona es especialmente fina y delicada, por lo que suele mostrar antes los signos del envejecimiento.

Para tratarlas, uno de los ingredientes más interesantes es el retinol, un derivado de la vitamina A que favorece la renovación celular y estimula la producción de colágeno. Una opción interesante es Clinical Retinol + Bakuchiol Treatment, de Paula’s Choice, un tratamiento que combina retinol y bakuchiol para mejorar la textura de la piel y combatir los signos del envejecimiento. El bakuchiol, de origen vegetal, complementa la acción del retinol y ayuda a mejorar el aspecto de las líneas de expresión.

También conviene apostar por fórmulas con ácido hialurónico, que ayuda a mantener la piel hidratada y a suavizar visualmente las líneas de expresión, y péptidos, que contribuyen a mejorar su firmeza y elasticidad. Un producto que reúne estos ingredientes es la Advanced Night Repair Gel-Crema para Ojos, de Estée Lauder. Su fórmula incorpora el péptido tripeptide-32, ácido hialurónico y vitamina E, que ayudan a mejorar la hidratación, suavizar las líneas de expresión y proteger la piel frente al daño oxidativo. Además, contiene cafeína, que contribuye a mejorar el aspecto de las ojeras y la mirada cansada. Arrugas de la frente: retinoides y protección solar

Las líneas horizontales de la frente suelen estar relacionadas con los movimientos repetidos de los músculos faciales, aunque también se acentúan con la pérdida progresiva de elasticidad y colágeno.

En este caso, el retinol es uno de los activos más recomendados. Favorece la renovación celular, estimula la producción de colágeno y ayuda a mejorar la textura de la piel. Una opción interesante es Spicule Retinol PDRN Cream, de Mary&May. Su fórmula combina retinol encapsulado y PDRN derivado de la centella asiática, además de ingredientes como pantenol, ceramidas y ácido hialurónico, que ayudan a cuidar la barrera cutánea y mantener la hidratación.

Por otro lado, la niacinamida ayuda a reforzar la barrera cutánea, mejorar la hidratación y mantener una piel más uniforme. Para incorporarla a la rutina y proteger el rostro del fotoenvejecimiento, una buena opción es Face The Sun SPF 50 + Niacinamida, de Veralab. Este protector solar combina filtros frente a la radiación UVA y UVB con niacinamida, que contribuye a regular el exceso de sebo y mantener la piel hidratada. Su textura ligera se absorbe rápidamente y no deja residuos.

Código de barras: ácido hialurónico y retinol para el labio superior

Las pequeñas arrugas verticales que aparecen encima del labio superior reciben el nombre de código de barras. Pueden estar relacionadas con el movimiento repetido de los labios, la exposición solar, el tabaco y la pérdida de colágeno y elastina.

Para mejorar su apariencia, el ácido hialurónico es un buen aliado, ya que atrae y retiene agua, aportando hidratación y un aspecto más relleno a la superficie cutánea. También pueden utilizarse cosméticos con péptidos, que ayudan a mejorar la apariencia de la firmeza.

Una opción interesante es el sérum UNICLIFTING+, de Unicskin, formulado con un 2 % de fitoproteoglicanos, células madre de naranja y ácido hialurónico de bajo peso molecular. Esta combinación está pensada para mejorar la firmeza, la elasticidad y la suavidad de la piel, además de proporcionar un efecto tensor inmediato. Puede ayudar a suavizar visualmente las líneas de expresión del contorno de la boca.

El retinol puede contribuir a suavizar estas líneas gracias a su acción renovadora, aunque debe introducirse progresivamente y evitando el contacto con los labios y las mucosas. En esta zona, la protección solar también es imprescindible.

Surcos nasogenianos: ácido hialurónico y activos reafirmantes

Los surcos nasogenianos son las líneas que van desde los laterales de la nariz hasta las comisuras de la boca. Se hacen más visibles con el paso de los años debido a la pérdida de volumen, la disminución de colágeno y los cambios en la estructura facial.

Aquí conviene apostar por fórmulas hidratantes y reafirmantes. El ácido hialurónico ayuda a mejorar la hidratación y a conseguir que la piel tenga un aspecto más flexible y jugoso. Los péptidos y el retinol también pueden complementar el tratamiento, mejorando progresivamente la textura y la apariencia de la firmeza.

Una opción específica para esta zona es Fill Roll On, de Lico Cosmetics, un sérum diseñado para tratar las arrugas del surco nasogeniano. Su fórmula combina ácido hialurónico de bajo peso molecular, exopolisacáridos marinos y un oligopéptido vegano, ingredientes que ayudan a mejorar la hidratación, la elasticidad y la firmeza cutánea.

Es importante tener en cuenta que las arrugas profundas relacionadas con la pérdida de volumen no desaparecen con una crema. Los cosméticos pueden mejorar la calidad de la piel, pero no recuperar el volumen perdido.

Líneas de expresión alrededor de la boca: vitamina C y antioxidantes

Además del código de barras, alrededor de la boca pueden aparecer pequeñas líneas de expresión relacionadas con los movimientos faciales y el envejecimiento cutáneo.

Una opción para incorporar este activo a la rutina es Wonder Roll, de Veralab, un sérum facial con vitamina C de acción antioxidante e iluminadora. Su fórmula combina ácido ascórbico, ácido hialurónico y extractos vegetales como Sargassum fusiforme y Lespedeza capitata, que ayudan a mejorar la elasticidad, mantener la hidratación y combatir los signos del envejecimiento. Además, su formato roll-on permite aplicarlo de forma localizada y realizar movimientos circulares alrededor de los labios.

Arrugas del cuello: retinol, péptidos y mucha hidratación

Aunque muchas veces se olvida, el cuello también refleja el paso del tiempo. Las líneas horizontales, conocidas popularmente como anillos de Venus, pueden aparecer por factores genéticos, movimientos repetidos y pérdida de elasticidad.

Para tratar esta zona, conviene apostar por cosméticos específicos que ayuden a mejorar la firmeza y combatir la flacidez. Una opción es el Tratamiento Cuello Rejuvenecido, de Masderm, que combina una crema reafirmante con un dispositivo de uso doméstico. La crema RF Facial Cream incorpora colágeno, ácido hialurónico y bio-retinol, ingredientes que ayudan a mejorar la hidratación, la textura y la apariencia de la firmeza cutánea. Por su parte, el dispositivo Neck Rejuvenation Device combina microcorrientes EMS, luz LED y calor suave para complementar el tratamiento mediante masajes y estimulación de la piel.

La recomendación es extender hasta esta zona la rutina facial, siempre que los productos sean adecuados para ella. El retinol puede mejorar la textura, los péptidos contribuyen a una apariencia más firme y el ácido hialurónico ayuda a combatir la deshidratación.

Y, especialmente en el cuello, no hay que olvidarse del protector solar. Es una de las zonas que más se expone a la radiación ultravioleta y que, sin embargo, suele recibir menos cuidados que el rostro.