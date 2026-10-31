Cómo proteger los labios del frío: trucos y productos para evitar que se agrieten

Las bajas temperaturas, el viento y los cambios bruscos de temperatura no sólo afectan a la piel del rostro, también tienen consecuencias visibles en una de las zonas más delicadas: los labios. Con la llegada del invierno, es habitual notar tirantez, sequedad, pequeñas grietas e incluso molestias al gesticular o comer. A diferencia de otras partes del cuerpo, los labios tienen una piel mucho más fina y carecen de glándulas sebáceas, por lo que su capacidad para mantenerse hidratados de forma natural es menor. Por eso, cuando bajan los termómetros, conviene adaptar la rutina de cuidado y prestarles una atención especial. Elegir los productos adecuados, aplicar protección varias veces al día y evitar algunos hábitos cotidianos son claves para mantenerlos suaves y protegidos durante los meses más fríos.

Por qué el frío reseca y agrieta los labios

El invierno supone un desafío para la salud de los labios. Las bajas temperaturas, la exposición al viento y la disminución de la humedad ambiental favorecen la pérdida de agua y debilitan la barrera protectora de la piel. A esto se suman los cambios bruscos entre el frío del exterior y los espacios interiores con calefacción, que pueden intensificar la deshidratación.

El resultado suele ser una sensación de tirantez, descamación y pequeñas fisuras que, en ocasiones, llegan a resultar dolorosas. También hay que tener en cuenta que la radiación solar sigue presente durante el invierno. De hecho, cuando se practican deportes al aire libre, especialmente en la nieve, la exposición puede ser mayor debido a la reflexión de los rayos solares.

Bálsamo labial: el imprescindible para combatir la sequedad

Uno de los gestos más sencillos y efectivos para proteger los labios es incorporar un bálsamo específico a la rutina diaria. Sin embargo, no todos los productos ofrecen las mismas prestaciones. La AEDV recuerda que no basta con recurrir únicamente a la clásica manteca de cacao: es recomendable utilizar una crema hidratante labial que también incorpore protección solar.

Lo ideal es escoger fórmulas que ayuden a nutrir, suavizar y proteger la superficie de los labios, reduciendo la pérdida de humedad. Ingredientes como las ceras, las mantecas vegetales y los aceites emolientes contribuyen a mantener la hidratación y a reforzar la función protectora de la piel.

La aplicación debe repetirse varias veces al día, especialmente antes de salir a la calle, después de comer y siempre que aparezca sensación de sequedad. También es aconsejable aplicar una capa más generosa antes de acostarse para favorecer el cuidado de los labios durante la noche.

Los hábitos que debes evitar si tienes los labios agrietados

Cuando los labios están secos, existe un gesto casi automático que conviene desterrar: humedecerlos con saliva. Aunque al principio pueda parecer que alivia la tirantez, el efecto es justo el contrario. La saliva se evapora rápidamente y puede aumentar la irritación, empeorando la sequedad y favoreciendo la aparición de grietas.

Tampoco es recomendable arrancar los pequeños pellejitos que aparecen cuando los labios se descaman. Hacerlo puede provocar heridas, sangrado e incluso retrasar la recuperación de la piel. En su lugar, conviene mantener una hidratación constante y dejar que la superficie labial se regenere de manera natural.

Cómo proteger los labios también cuando sales a la calle

Además de utilizar un producto hidratante, hay pequeños gestos que ayudan a reducir los efectos del frío. Cuando las temperaturas son especialmente bajas o hay mucho viento, cubrir parte del rostro con una bufanda puede disminuir la exposición directa de los labios a las condiciones climatológicas adversas.

La protección solar tampoco debe reservarse exclusivamente para el verano. Elegir un bálsamo con factor de protección solar resulta especialmente importante cuando se realizan actividades al aire libre, se practica esquí o se pasa mucho tiempo en la montaña.

Asimismo, mantener una hidratación adecuada durante el día contribuye al bienestar general del organismo. Beber agua con regularidad es un hábito que debe mantenerse también en invierno, aunque la sensación de sed sea menor que durante los meses de calor.

Qué productos ayudan a reparar los labios durante el invierno

Entre los tratamientos más conocidos para el cuidado nocturno destaca destaca Lip Sleeping Mask Gingerbread de Laneige, una edición limitada inspirada en las galletas navideñas de jengibre que transforma el cuidado nocturno de los labios en un pequeño ritual. Esta mascarilla nutritiva hidrata, suaviza y ayuda a eliminar las células muertas mientras dormimos. Su fórmula combina Berry Fruit Complex, vitamina C y aceite de coco, ingredientes que contribuyen a nutrir los labios y protegerlos de las agresiones externas.

También merece una mención Find Comfort Lip Butter de Rare Beauty, un producto dos en uno que funciona como bálsamo durante el día y mascarilla nutritiva por la noche. Su fórmula combina ácido hialurónico, manteca de karité y aceite de semillas de manzana para proporcionar hidratación, suavidad y confort.

Otra opción es The Kissu Lip Mask de Tatcha, un tratamiento sin aclarado de textura gelificada que incorpora escualano y extracto de melocotón japonés. Está pensado para recuperar la hidratación de los labios secos y escamados, mejorar su elasticidad y dejar una sensación suave sin resultar pegajoso.