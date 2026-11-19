Madrid ya tiene fecha para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha confirmado cuándo se encenderá el alumbrado navideño de este año, uno de los acontecimientos más esperados por madrileños y visitantes cuando se acerca el mes de diciembre. La capital volverá a llenarse de luces, árboles decorados y motivos navideños repartidos por sus calles y plazas, pero esta edición llegará con importantes novedades. El acto inaugural tendrá lugar en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad y contará con música, humor y un espectáculo de drones que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada. Una cita que marcará el comienzo de la Navidad madrileña.

El 21 de noviembre, la fecha elegida para encender la Navidad en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ya ha despejado una de las grandes incógnitas de estas semanas: el encendido de las luces de Navidad tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas. La plaza de Cibeles será el escenario elegido para celebrar el acto inaugural, que dará comienzo oficialmente a la temporada navideña en la capital.

El evento estará conducido por el humorista y presentador Carlos Latre, que ejercerá como maestro de ceremonias. Además, la música tendrá un papel protagonista gracias a la actuación de Pastora Soler, que participará en una celebración especialmente preparada para esta edición.

Una de las grandes novedades será la incorporación de un espectáculo de drones, que iluminará por primera vez el cielo del centro de Madrid durante el encendido. Según lo anunciado, participarán alrededor de 500 drones en una propuesta que combinará tecnología, música e imágenes en el aire. El espectáculo inaugural tendrá una duración aproximada de una hora, aunque el encendido efectivo de las luces se producirá durante el desarrollo del acto.

Más de 14 millones de bombillas LED repartidas por toda la ciudad

La Navidad de 2026 llegará con un despliegue luminoso que volverá a extenderse por los 21 distritos de Madrid. En total, la iluminación alcanzará más de 250 emplazamientos y contará con más de 14 millones de bombillas LED, un millón más que en la campaña anterior.

Entre los elementos decorativos más destacados estarán los 14 grandes abetos luminosos y los 131 cerezos repartidos por diferentes puntos de la capital. A ellos se sumarán 7.458 cadenetas luminosas que, juntas, alcanzarán una longitud de 164 kilómetros, una distancia equivalente al recorrido de Madrid a Segovia y vuelta.

La propuesta también mantendrá la colaboración con diseñadores y profesionales del mundo de la moda, gracias al acuerdo del Ayuntamiento con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Asimismo, por tercer año consecutivo, algunos de los diseños de la iluminación tendrán su origen en los dibujos realizados por escolares madrileños de primero y segundo de Primaria.

¿Hasta qué hora se podrán ver las luces de Navidad?

Una vez inaugurado el alumbrado el 21 de noviembre, las luces permanecerán encendidas hasta el próximo 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. Durante estas semanas, el horario variará en función del día de la semana y de las fechas señaladas del calendario navideño.

De domingo a jueves, las luces estarán encendidas desde las 18:00 hasta las 00:00 horas. Los viernes y sábados, el horario se ampliará hasta la 01:00 de la madrugada.

En algunas jornadas especiales también habrá horarios más amplios. El 7 de diciembre, víspera del Día de la Inmaculada, la iluminación permanecerá encendida hasta la 01:00 horas. En Nochebuena y la víspera de Reyes, el horario se prolongará hasta las 03:00 horas, mientras que durante la Nochevieja las luces podrán disfrutarse hasta las 06:00 de la mañana.