La psicología lleva años estudiando la conducta de las personas que permanecen calladas dentro de un grupo formado por varios individuos. Los expertos en la materia han llegado a la conclusión de que esto no lo hacen porque sean antipáticas, sino que es un mecanismo de defensa que realiza su cerebro durante este proceso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que permanecen calladas dentro de un grupo.

Esto es un clásico de las relaciones humanas y algo que sucede más de la cuenta en el día a día de nuestra sociedad: las personas que suelen permanecer calladas mientras un grupo formado por varias personas puede opinar sobre un tema. En ocasiones, a estas personas se les puede ver como antipáticas, tímidas o simplemente que no tienen la inteligencia o atrevimiento para hablar de algún tema que no dominan. Pueden ser muchos los motivos, pero los expertos en psicología han dado con uno: es un mecanismo de defensa.

Además de un mecanismo de defensa, los psicólogos expertos en la materia también han desvelado que esto puede ser debido a una combinación de autoprotección y un procesamiento cognitivo profundo que lleva a estas personas a permanecer calladas durante una conversación grupal. Así que, a diferencia de considerarlo como un acto poco empático, una explicación podría ser que el cerebro de esta persona en cuestión se está sometiendo a un estrés más alto de la cuenta.

La psicología y las personas que permanecen calladas

A lo largo de los años, la psicología ha relacionado esto como un mecanismo de protección y regulación de las personas para evitar conflictos o juicios con la gente que está participando en la conversación. Es decir, el cerebro activa el silencio como un escudo para no entrar en confrontación con las personas, por ejemplo, cuando se toca un tema delicado como puede ser la política. Esto es lo que algunos expertos denominan «retiro emocional».

Este hábito también tiene que ver con la regulación emocional, ya que guardar silencio en una situación tensa puede servir para tomar una pequeña pausa y acondicionar las ideas. También se puede considerar que estas personas están ahorrando energía para invertirla en cosas más importantes que les pueden deparar a corto plazo, ya sea en la misma conversación o en otro momento del día.

Los psicólogos también apuntan a otras razones cognitivas de las personas que están calladas en una conversación grupal. Y la más importante tiene que ver con que este proceso puede deberse a que la persona en cuestión está procesando la información que escucha salir de la boca de otras personas mientras permanece callada. Durante este proceso, los psicólogos también informan de que el individuo en cuestión puede estar analizando a los miembros del grupo. Los profesionales en esta materia también han dejado por escrito que las personas que suelen permanecer calladas en conversaciones grupales suelen llevar la batuta de la conversación cuando dialogan de forma individual.