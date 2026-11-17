Llegar tarde a una cita, aparecer después de la hora acordada o calcular mal cuánto se tarda en salir de casa es una situación habitual para algunas personas. Aunque socialmente suele interpretarse como una falta de respeto o de interés hacia los demás, la psicología apunta a que detrás de la impuntualidad crónica pueden existir mecanismos cognitivos que explican este comportamiento. La percepción del tiempo, los errores de planificación y la dificultad para recordar cuándo hay que empezar una actividad pueden influir mucho más de lo que parece.

No siempre es una cuestión de educación

La impuntualidad suele generar conflictos en las relaciones personales y laborales. Sin embargo, llegar tarde repetidamente no significa necesariamente que alguien no valore el tiempo de los demás. Una investigación de la Universidad de Washington en San Luis, publicada en 2016, analizó precisamente los procesos mentales que intervienen cuando una persona intenta llegar a una cita a una hora determinada.

Expertos en psicología explicaron que no basta con recordar que tenemos un compromiso. También debemos calcular cuánto tardaremos en prepararnos, estimar el desplazamiento y decidir en qué momento tenemos que comenzar cada actividad. Cuando alguno de esos cálculos falla, podemos terminar llegando tarde, incluso aunque nuestra intención inicial fuera ser puntuales.

La trampa de pensar que tenemos tiempo

Uno de los fenómenos que ayuda a entender este comportamiento es la denominada falacia de la planificación. Se trata de una tendencia psicológica por la que las personas suelen calcular que terminarán una tarea antes de lo que realmente tardan.

Sus experimentos demostraron que, cuando las personas dividen una actividad en pequeñas tareas y calculan cuánto necesitan para cada una, sus estimaciones suelen ser más realistas. Por ejemplo, prepararse para salir no consiste únicamente en vestirse, ya que también hay que ducharse, desayunar, recoger las cosas, buscar las llaves y llegar hasta el transporte o el coche. Olvidar cualquiera de esos pasos puede alterar toda la planificación.

Una percepción del tiempo diferente

La memoria también desempeña un papel importante. Algunos estudios han observado que tendemos a recordar determinadas actividades como más breves de lo que realmente fueron. Esto puede provocar que volvamos a calcular mal cuánto necesitamos para repetirlas, alimentando un círculo de retrasos.

Además, la dificultad para estimar el paso del tiempo, conocida popularmente como time blindness o ceguera temporal, puede aparecer asociada a problemas de funciones ejecutivas, especialmente en personas con TDAH. No obstante, llegar tarde no significa tener este trastorno ni permite establecer un diagnóstico.

Cómo evitar llegar tarde constantemente

La investigación también ofrece algunas herramientas prácticas. Una de las más útiles consiste en dividir cada actividad en pasos concretos y calcular su duración real, en lugar de confiar únicamente en una estimación general. También ayuda incorporar unos minutos adicionales para imprevistos, utilizar alarmas y evitar llenar la agenda de compromisos demasiado ajustados.

La conclusión es que la impuntualidad no tiene una única explicación. Puede responder a dificultades de planificación, errores al percibir el tiempo, distracciones o decisiones personales. Comprender estos mecanismos permite dejar de reducir todos los retrasos a una cuestión de mala educación, aunque tampoco elimina la responsabilidad de respetar el tiempo de los demás.