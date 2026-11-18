Tener trabajo, cuidar las relaciones personales, mantener una vida social activa, hacer ejercicio, atender las responsabilidades familiares y encontrar tiempo para uno mismo. La lista de obligaciones parece no terminar nunca y, cuando alguna se queda pendiente, muchas personas experimentan frustración e incluso culpabilidad. Sin embargo, no llegar a todo no significa necesariamente que alguien esté haciendo las cosas mal. La psicoanalista y escritora Lola López Mondéjar advierte que buena parte del malestar emocional actual está relacionado con unas exigencias sociales cada vez más difíciles de sostener. Una reflexión que invita a dejar de medir el valor personal por la productividad y aprender a reconocer los propios límites.

La autoexigencia detrás de la sensación de no llegar a todo

Lola López Mondéjar, psicoanalista y autora de Sin relato, aborda este problema en una entrevista. La especialista sostiene que muchas personas viven atrapadas entre las expectativas que tienen sobre sí mismas y sus posibilidades reales de alcanzarlas.

«La depresión tiene tanta presencia porque las exigencias implícitas al sujeto contemporáneo son muy altas», explica. Según su planteamiento, cuando la distancia entre lo que una persona espera conseguir y sus recursos psicológicos es demasiado grande, puede aparecer un sentimiento de fracaso y una valoración negativa de uno mismo.

La psicóloga también señala el ritmo acelerado de la sociedad actual, donde las obligaciones y los estímulos dejan poco espacio para reflexionar sobre las propias emociones. Por eso, reivindica recuperar actividades aparentemente sencillas, como pasear, conversar tranquilamente o dedicar tiempo a pensar.

Qué dice la psicología sobre tratarse con más comprensión

La investigación científica también ha estudiado la importancia de reducir la autocrítica y desarrollar una actitud más comprensiva hacia uno mismo. Un estudio publicado en 2026 analizó 19 estudios con 9.660 participantes y encontró una asociación entre la autocompasión y menores niveles de estrés.

Los resultados mostraron una correlación negativa entre ambas variables, lo que respalda la importancia de aprender a tratarse con amabilidad en situaciones difíciles. No significa renunciar a las responsabilidades, sino evitar que cada objetivo incumplido se convierta en una prueba de incapacidad personal.

Aprender a aceptar los propios límites

La psicóloga también puede ofrecer una lectura práctica de esta situación: establecer prioridades, distinguir lo verdaderamente importante y aceptar que no todas las tareas pueden resolverse al mismo tiempo. Descansar, pedir ayuda y posponer determinadas obligaciones no son necesariamente señales de falta de compromiso.