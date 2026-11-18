El adiestrador canino César Millán, de 57 años, señala que existe una diferencia importante entre querer a una mascota y tratarla como si fuera una persona. Bajo su punto de vista, el conflicto surge cuando los dueños proyectan en sus animales de compañía sus propias necesidades emocionales y su manera de relacionarse con los demás. Millán considera que el afecto, aunque fundamental, no es suficiente para garantizar una buena convivencia. «El ser humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia. Por eso quieren llenar ese vacío con los animales», aseguró a la revista mexicana Contenido.

Según explica, tratar a los perros como si fueran personas puede alterar su comportamiento y generarles frustración. Esta forma de relacionarse con ellos puede favorecer que desarrollen ansiedad, agresividad, miedo o inseguridad al ignorar sus necesidades. Una situación que, para algunos, podría llegar a considerarse una forma de maltrato animal.

César Millán advierte del peligro de humanizar a los perros

En una entrevista concedida al medio Pittsburgh Post-Gazette, el adiestrador afirmó: «el error más común en Estados Unidos es que humanizamos a los perros». En este contexto, una convivencia equilibrada no depende únicamente de las muestras de afecto, sino que requiere combinar tres elementos fundamentales: ejercicio, disciplina y cariño. Según César Millán, la actividad física y las normas deben tener prioridad en la educación del animal; el afecto, pese a ser necesario, no puede sustituir esas otras necesidades.

«La sociedad moderna humaniza al perro. Así que yo digo: bajen el ritmo, usen el sentido común, y entonces podremos humanizarlos. Tengo un ritual, o un círculo, sobre cómo tratar a los perros: ejercicio, disciplina, cariño. El ejercicio y la disciplina son para el beneficio del perro, el cariño es para los humanos. ¿Disfrutan los perros del cariño? Sí. Pero necesitan orden. Piensen en criar hijos: imaginen darles solo cariño, cariño y más cariño. Nada de ejercicio. Nada de reglas. Nada de modales. Nada de límites. Se volverían locos».

La importancia de establecer límites

Tratar a los perros como si fueran personas también puede derivar en «otras formas de maltrato, como la sobrealimentación, el sedentarismo o el hiperapego», advierten los expertos. En los últimos años, ha aumentado de forma exponencial el número de perros que sufren ansiedad por separación, un fenómeno que se ha visto impulsado por el teletrabajo y el tiempo que algunos dueños comparten con sus mascotas. Cuando llega el momento de quedarse solos, los animales pueden desarrollar comportamientos obsesivos, como ladrar en exceso, lamerse las patas, arañar las puertas o gemir sin motivo aparente.

La ausencia de normas también puede tener consecuencias negativas. Algunos dueños consideran que adiestrar a un perro limita su forma natural de comportarse, pero los etólogos caninos consideran que ocurre justo lo contrario. Un animal bien educado puede tener más libertad, hacer ejercicio y relacionarse mejor con otros animales y personas. Ahora bien, querer a una mascota y preocuparse por su bienestar no está reñido con respetar sus instintos naturales. Sin embargo, vestirla a diario, impedir que interactúe con otros animales o restringir sus comportamientos puede llegar a considerarse una forma de maltrato.

La influencia de las redes sociales

De acuerdo con un estudio de la empresa Cheerz, el 45% de los propietarios considera a su mascota «como un hijo», mientras que otro 45% la ve «como un miembro más de la familia». Además, el 25 % de los encuestados afirma que prefiere consumir publicaciones protagonizadas por animales antes que contenidos sobre parejas o familias. Entre las personas que comparten fotografías en Internet, el 61% publica imágenes de sus mascotas, frente al 33% que muestra a su pareja y al 21% que comparte momentos con su familia.

Consejos prácticos

Respetar las necesidades de los perros es fundamental para garantizar su bienestar. Impedirles relacionarse con otros animales, someterlos a sesiones de pedicura o masajes, vestirlos con ropa y zapatos o compartir con ellos la misma comida son prácticas que limitan su libertad.

Humanizar en exceso a un perro puede tener consecuencias negativas en su comportamiento. Entre ellas destacan la agresividad, al dificultar que respete los límites y las normas; la ansiedad por separación, cuando desarrolla una dependencia excesiva de sus dueños; y el estrés, provocado por no poder seguir sus instintos y tener que adaptarse constantemente a las rutinas de sus dueños. También puede aparecer el miedo, ya que la sobreprotección puede impedirle desenvolverse con seguridad en entornos desconocidos o relacionarse con otros perros.

En definitiva, la humanización positiva que recomiendan los expertos consiste enofrecerle todo el cariño que necesita, cuidarlo y atender correctamente sus necesidades. También implica integrarlo en nuestra vida cotidiana y compartir con él momentos de ocio, vacaciones o actividades deportivas. Considerarlo un miembro más de la familia, como un hijo o un hermano, no tiene por qué ser negativo, siempre que no olvidemos que pertenecemos a especies diferentes y respetemos sus necesidades naturales. Al fin y al cabo, el amor es un sentimiento universal que puede adaptarse a distintas formas de convivencia.