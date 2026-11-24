El border collie es un perro de tamaño mediano, con una altura aproximada de 56 centímetros en los machos y 51 en las hembras. Su peso oscila entre los 14 y los 20 kilos. Tiene un pelaje de longitud media que puede presentar diferentes tonalidades, como negro y blanco, rojo, tricolor, merlé o sable. Sus orejas suelen mantenerse erguidas de forma natural y su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y los 14 años.

Es una raza extremadamente activa, inteligente y trabajadora que necesita ejercicio diario, compañía y estimulación mental. Aprende con rapidez y responde muy bien al refuerzo positivo. Sus instintos de pastoreo lo convierten en un perro protector con su familia, aunque puede mostrarse reservado con los desconocidos. Necesita socialización desde cachorro y educación en obediencia.

Un adiestrador canino advierte sobre el Border Collie

Sobre los aspectos a considerar a la hora de adoptar un perro, el adiestrador Octavio Villazala ofrece una serie de recomendaciones en una entrevista con La Voz de Galicia. «Si tienes un piso de 50 metros cuadrados no puedes tener un irish wolfhound, que es un lobero irlandés grandísimo. O si vives en una casa con muchas escaleras no puedes tener un perro salchicha, porque le vas a fastidiar la columna. O puedes querer un pastor alemán, pero no es el mejor para vivir en la ciudad. Y tienes que pensar también tus circunstancias familiares.

Están muy de moda los border collie, pero son perros muy activos, que necesitan mucho ejercicio, y si no se lo vas a proporcionar… Un perro no necesita solo que lo saques a la calle. Necesita hacer ejercicio, involucrarse contigo, vivir en tu casa… No vale aquello de tenerlo en la finca como perro guardián sin más. Tienes que disfrutar del perro y el perro de ti. No es un juguete. Cada perro tiene su familia idónea, no todos valen para cualquier casa. Y ahí quien puede asesorar son los adiestradores».

Los border collie son una de las razas de perros más populares y reconocidas del mundo. Se caracterizan por su buen temperamento y, sobre todo, por su inteligencia y facilidad para aprender. Cabe señalar que requierer un nivel de actividad muy elevado y, aunque establece vínculos muy estrechos con sus dueños y el entorno familiar, no siempre son la mejor opción para convivir con niños.

«Mis border collies son silenciosos, pero los hay de otras líneas que son muy ladradores, es difícil generalizar. El tipo de vivienda no es ningún problema siempre y cuando se tenga tiempo que dedicarle», Verónica Díez, criadora de los Trastolillos y agilitysta de Vizcaya, según recoge Rover.

Los machos pueden alcanzar los 55 centímetros de altura y los 22 kilos, mientras que las hembras suelen ser algo más pequeñas. Su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y los 14 años. Su pelaje puede ser corto o de longitud media, con diferentes combinaciones de colores, aunque el blanco nunca predomina.

Historia

La historia del border collie está ligada a los trabajos ganaderos del Reino Unido durante el siglo XIX. Originario de la frontera entre Escocia e Inglaterra, este perro fue seleccionado por su inteligencia y sus habilidades para conducir rebaños. Uno de sus antepasados más importantes fue Old Hemp, nacido en 1893 en Northumberland.

Su extraordinaria capacidad para dirigir ovejas ayudó a definir las características de la raza. Se estima que tuvo más de 200 cachorros. En 1906 se fundó la Sociedad Internacional de Perros Pastores y, décadas después, el 27 de septiembre de 1977, la FCI reconoció oficialmente al border collie.

Entrenamiento y educación

Las necesidades del border collie van mucho más allá de salir a correr o pasear. Aunque disfruta enormemente de la actividad física, también necesita estimulación mental y aprendizaje constante. Por sus capacidades, destaca en disciplinas como la obediencia, el pastoreo y el Agility. Necesita al menos dos horas diarias de actividad física, además de juegos y ejercicios que estimulen su inteligencia.

Por otro lado, sta raza requiere una socialización temprana y una educación adaptada a su elevado nivel de energía. Aunque no se suele recomendar a personas sin experiencia con perros, su inteligencia, capacidad de comprensión y rapidez de aprendizaje facilitan considerablemente el adiestramiento. Sin embargo, es importante contar con cierta experiencia para prevenir problemas de comportamiento y conseguir una buena convivencia.

Salud

El border collie es una raza resistente y con poca predisposición a enfermar. Sin embargo, existen algunas patologías hereditarias propias de estos perros que conviene conocer para prevenir posibles complicaciones. Entre ellas destaca la sensibilidad a determinados medicamentos. También pueden desarrollar problemas oculares, alteraciones metabólicas y enfermedades relacionadas con la médula ósea.

Algunas de las afecciones más habituales son las anomalías oculares, la atrofia progresiva de retina, la lipofuscinosis ceroide, la displasia de cadera y la epilepsia. Para cuidar su salud, es recomendable realizar revisiones veterinarias periódicas, prestando especial atención a los ojos y las caderas, con el objetivo de detectar posibles problemas a tiempo.