Ryan Reynolds ha vuelto a demostrar que su pasión por la relojería va mucho más allá de los grandes nombres y las referencias habituales entre las estrellas de Hollywood. En una de sus últimas apariciones públicas, el actor ha lucido una de esas piezas que hacen detenerse a cualquier aficionado: el Logical One Final Edition de Romain Gauthier , un reloj independiente que reúne innovación mecánica, acabados artesanales y una exclusividad extraordinaria .

La elección no es casual. Reynolds, que en los últimos meses también ha dejado ver diferentes creaciones de A. Lange & Söhne , parece sentirse especialmente atraído por las manufacturas que tienen algo distinto que contar. Y pocas piezas representan mejor esa filosofía que el Logical One, un modelo presentado originalmente en 2013 que consiguió situar a Romain Gauthier en el mapa de la gran relojería internacional tras recibir el premio al mejor reloj masculino con complicaciones en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève de ese mismo año.

La versión que ha llamado la atención en la muñeca del actor pertenece a la Final Edition , una edición limitada que pone el broche a la historia de este modelo. Su caja de oro blanco de 43 milímetros aporta presencia sin recurrir a una estética excesivamente llamativa. La esfera, con una configuración poco convencional y unos números de inspiración árabe, añade personalidad a un conjunto en el que cada elemento parece responder a una intención mecánica y estética.

Pero lo verdaderamente extraordinario está en su interior. El Logical One es mucho más que un reloj de cuerda manual: es una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería relojera cuando se cuestionan las soluciones tradicionales. Su movimiento de manufactura incorpora una reinterpretación del histórico sistema de cadena y caracol (fusée-and-chain) , utilizado para proporcionar una fuerza más constante al mecanismo a medida que se descarga el muelle real.

En lugar de recurrir a una fusée cónica convencional, Romain Gauthier desarrolló una leva con forma de caracol conectada al barrilete mediante una cadena cuyos eslabones incorporan rodillos de rubí sintético . Esta solución reduce la fricción y permite transmitir la energía de una manera más eficiente y regular. El resultado es un funcionamiento más estable durante sus aproximadamente 46 horas de reserva de marcha .

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Otra de sus particularidades está en la forma de darle cuerda. Olvidémonos de la clásica corona: el Logical One incorpora un pulsador integrado en el lateral de la caja, a las nueve horas , que transmite directamente la energía al barrilete. Una solución tan original como funcional que se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del modelo.

Todo ello se integra en un calibre de cuerda manual compuesto por 359 componentes , con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y un nivel de decoración que refleja el trabajo artesanal de la manufactura. Sus puentes biselados y pulidos a mano demuestran que, en Romain Gauthier, la excelencia mecánica y la belleza estética van siempre de la mano .

Su precio de lanzamiento fue de 140.000 euros, una cifra que refleja la complejidad de su calibre y el carácter artesanal de la manufactura. Hoy, descatalogado y limitado a sólo 20 unidades en oro blanco, se ha convertido en una pieza especialmente codiciada por los coleccionistas.