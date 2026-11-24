El streaming nos ha traído un mar inagotable de películas y series. Desgraciadamente, esa creación en masa viene acompañada del reinado absoluto de una producción un tanto tiránica: el algoritmo de las plataformas provoca una homogeneización masiva de los contenidos. De hecho, ni siquiera las mejores ficciones seriadas se libran del yugo mainstream que los ejecutivos quieren imponer, incluso a sus productos ya virales. Ahí está la última revelación del cineasta David Fincher. Según el director, los productores del estudio querían convertir la aclamada Mindhunter en una especie de CSI con «persecuciones con pistolas».

Estrenada en 2017, Mindhunter es todavía una década después la serie mejor valorada de Netflix. Dos temporadas de 19 episodios que, durante años, tuvieron un gran apoyo popular y reclamo para una continuación que nunca llegó a buen término. ¿El principal motivo? Unos altos costes de producción y la apretada agenda de un director de prestigio que prefirió implicarse en otros proyectos con la compañía, como la supervisión ejecutiva de la miniserie de animación Love, Death + Robots o la dirección de cintas como Mank o El asesino. Todas estas historias estuvieron auspiciadas por la marca dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters. Pero tal y como avanzamos hace algunas semanas, en 2027 Fincher no renovará su acuerdo de exclusividad con la «gran N roja».

Por eso ahora, aprovechando la promoción de Las nuevas desventuras de Cliff Booth (su última colaboración contractual con la líder del streaming), el realizador no ha dejado pasar la ocasión de contar en un pódcast cómo el terminal le pidió que transformase su serie de culto en una historia más accesible para la audiencia de Netflix.

Netflix quería que Fincher transformase ‘Mindhunter’ en una especie de «CSI»

En una entrevista con Josh Horowitz para el pódcast Happy Sad Confused, Fincher reveló las conversaciones que tuvo con los jefazos de la major californiana a la hora de debatir cómo iba a ser esa tercera temporada que nunca llegó a buen término.

«Netflix dijo: ‘Mira, tenemos que ser honestos contigo. Hay dos millones de personas a las que les encanta la serie. Son geniales. Y la serie cuesta 100 millones de dólares por temporada. Y básicamente son tipos con vasos de poliestireno en la mano sentados en mesas de acero inoxidable repasando informes. ¿Hay algo que puedas hacer para que esta audiencia crezca?’», recordaba el director.

Después, el seis veces nominado al premio de la Academia explicó que desde la plataforma le sugirieron que Mindhunter se convirtiese en algo más convencional, con los agentes del FBI persiguiendo a sospechosos con la pistola en la mano:

«Me dijeron algo como ‘Lo entendemos, pero tenemos que preguntarlo. ¿Puedes hacer concesiones para acercarte más a CSI?’ Y yo dije: ‘No, y no puedo. No lo haré. Y no creo que realmente queráis que lo haga’. Y ellos respondieron: ‘No queremos, pero no sabemos de qué otra manera vamos a hacer crecer esto».

¿Cuándo se estrenará la última película de Netflix con Fincher?

Con un guion de Tarantino, la secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood llegará a algunos cines seleccionados mañana, 25 de noviembre. Después, Netflix estrenará Las nuevas desventuras de Cliff Booth en su catálogo el 23 de diciembre de 2026.

En 2028, Fincher dirigirá Strangers, una adaptación de la escritora Patricia Highsmith que Ben Affleck y Gillian Flynn han adaptado al campo del guion.