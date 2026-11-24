El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a los propietarios o inquilinos la instalación de una valla dentro de su garaje. Esto es algo muy habitual en el caso de muchos vecinos que quieren evitar que sus vehículos puedan sufrir roces por parte de otros coches o motos de otros propietarios o inquilinos. Para ello tendrán que tener la aprobación del resto de la comunidad, representados por el presidente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Esto es algo muy habitual dentro de una comunidad de vecinos y concretamente ocurre en los edificios con garajes: los propietarios o inquilinos que realizan alguna instalación en su plaza de garaje. Esto suele ocurrir en algunos casos en los que estos vecinos deciden instalar una valla para proteger su vehículo de los golpes que le pueden caer de algunos vecinos de plaza de garaje. Para ello tendrán que tener la aprobación del resto de vecinos a través del presidente de la comunidad, que será el encargado de dar el OK.

Esto está recogido en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que es la carta magna que recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios o inquilinos que forman parte de esta comunidad. El artículo séptimo es el que hace referencia a las obras que pueden realizar en la plaza de garaje, que es un espacio de uso privativo para los vecinos que la tengan en situación de alquiler o propiedad. Además, la ley también ampara a estos para que hagan otras instalaciones o guarden los vehículos necesarios mientras que no superen las líneas divisorias.

Esto dice el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal

«El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», dice el punto número 1 del artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

«En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y, si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes, deberá comunicarlo sin dilación al administrador», confirma esta norma que ampara a los propietarios o inquilinos que quieran realizar obras dentro del garaje o introducir una valla para evitar que otros vehículos puedan rozar el coche. Eso sí, siempre teniendo que informar al resto de propietarios, que tendrán que dar con la aprobación a esta modificación dentro de la estructura del garaje.

Además, para poner una valla dentro del garaje habrá que cumplir con una serie de requisitos, como son respetar los límites, ya que se tendrá que colocar de forma obligatoria dentro de los límites de la plaza privativa sin invadir zonas comunes o pudiendo dificultar la maniobra de otros vecinos. Además, tampoco se podrá menoscabar la seguridad y la infraestructura del edificio ni perjudicar los derechos de otros propietarios.