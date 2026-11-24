El Pastor Belga Malinois se ha convertido en uno de los perros más apreciados por su inteligencia, agilidad y capacidad de trabajo, pero detrás de esa imagen de animal fuerte y obediente hay una raza con unas necesidades muy particulares.

Su energía prácticamente inagotable, su instinto protector y su necesidad de estimulación física y mental hacen que convivir con uno de estos perros suponga una gran responsabilidad. No basta con sacarlo a pasear varias veces al día o enseñarle algunas órdenes básicas; necesita ejercicio, educación constante, socialización y actividades que le permitan desarrollar sus capacidades.

Todo lo que debes saber sobre el Pastor Belga Malinois

«La popularidad de una raza no siempre muestra todo lo que implica convivir con ella. El problema no es enamorarse de un perro, sino elegirlo sin conocer realmente lo que necesita. No todos los perros son adecuados para todas las personas, y esto no ocurre únicamente con los malinois. Antes de preguntarte qué perro quieres tener, considera qué vida puedes ofrecerle. Una elección poco adecuada puede afectar al bienestar del animal. La tenencia responsable empieza por conocer sus necesidades y valorar si encajan con tu vida», advierte el veterinario Alfredo Molina.

Groenendael, el Laekenois y el Tervuren. Su nombre procede de la ciudad belga de Malinas, donde tiene su origen. Tradicionalmente ha sido un perro de trabajo, utilizado para cuidar rebaños, aunque su inteligencia, agilidad y carácter protector han hecho que también destaque como perro policía, de defensa y de rescate.

Se trata de un animal de tamaño mediano, musculoso y de pelo corto y duro, fácilmente reconocible por la máscara negra que cubre su hocico y parte de la cabeza. Puede alcanzar entre 58 y 62 centímetros de altura y pesar de 18 a 34 kilos. Necesita mucho ejercicio diario y estimulación mental, por lo que no es la opción más adecuada para personas sedentarias o sin experiencia. Su esperanza de vida suele situarse entre los 12 y los 13 años, aunque algunos ejemplares llegan a cumplir los 15.

El Pastor Belga Malinois destaca por tener un carácter amigable, cariñoso y muy trabajador. Ahora bien, es una de las razas más activas y enérgicas, por lo que necesita realizar ejercicio a diario y participar en actividades que le permitan liberar energía.

También es un perro muy fiel, protector y territorial, razón por la cual es un excelente guardián y un buen compañero de vida. Sin embargo, necesita espacio para correr y moverse con libertad, ya que permanecer atado o llevar una vida sedentaria puede provocar la aparición de problemas de comportamiento. Su educación debe comenzar desde cachorro, especialmente si va a convivir con niños pequeños. Gracias a su inteligencia, aprende con rapidez y responde especialmente bien al adiestramiento basado en el refuerzo positivo.

Cuidados

El Pastor Belga Malinois necesita una vida activa y una rutina variada para cuidar su salud física y emocional. Lo más recomendable es que realice al menos dos horas de ejercicio al día, alternando actividades físicas, como correr, saltar o perseguir juguetes, con ejercicios de estimulación mental, entre ellos el adiestramiento de obediencia y los juegos interactivos.

Respecto a su pelaje, tiene un manto corto y espeso que conviene cepillar una vez a la semana para retirar el pelo muerto y mantenerlo en buenas condiciones. No necesita baños habituales, pero sí es importante vigilar la limpieza de sus oídos y mantener sus uñas a una longitud adecuada. En las épocas de muda, es necesario aumentar la frecuencia del cepillado.

La socialización desde cachorro es otro de los cuidados fundamentales. Debido a su instinto protector, conviene acostumbrarlo desde pequeño a relacionarse con personas y animales. De este modo, se favorece un comportamiento equilibrado y se reducen las posibilidades de que desarrolle actitudes excesivamente territoriales.

Salud

Aunque el Pastor Belga Malinois suele gozar de buena salud, también puede sufrir algunas enfermedades de origen hereditario que conviene vigilar desde una edad temprana.

Una de ellas es la epilepsia, un trastorno neurológico que provoca episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro y que puede manifestarse mediante convulsiones. «Durante un episodio epiléptico, los perros experimentan una alteración temporal del funcionamiento normal del cerebro que puede manifestarse de distintas formas, como convulsiones generalizadas que afectan a todo el cuerpo, convulsiones focales limitadas a una parte específica del organismo, alteraciones del comportamiento o pérdida temporal de la conciencia», explica Medivet.

Por otro lado, la atrofia progresiva de retina (APR) y las cataratas son otras alteraciones oculares que pueden afectar a esta raza. Entre los principales síntomas de las cataratas en perros se encuentran la visión borrosa, la dificultad para distinguir objetos y personas a distancia y los problemas para ver durante la noche. Además, la pupila puede adquirir una tonalidad azulada o blanquecina. A medida que la enfermedad avanza, la pérdida de visión aumenta y el animal puede comenzar a chocarse con muebles y otros obstáculos, llegando incluso a quedarse ciego si no recibe tratamiento.